Morena Rial habló de su familia biológica: "Se que tengo más hermanos biológicos"

Morena Rial reveló en sus redes sociales detalles desconocidos sobre su familia biológica y además contó que está investigando sobre sus orígenes.

"¿Nunca se te dio por conocer a tu familia biológica? Seguramente tenés más hermanos", le preguntó una usuaria. "Me preguntan bastante seguido, cuando tenga más data les contaré. Por ahora sí se que tengo más hermanos biológicos, y bueno, se quién es mi madre biológica. Yo todavía no la conozco...", aseguró Morena Rial.

Y luego, con más tiempo, la hija de Jorge Rial sostuvo: "No es algo que me cambie a mi la vida tener más hermanos biológicos o tener mi mamá biológica... La verdad es que me chupa un huevo, más que nada porque ella me abandonó... Entonces nada bueno, me dio una mejor vida igual, pero...".

En las mismas historias, Morena contó cómo es el vínculo con Jacqueline Patoka. "No es mi mamá biológica, pero es mi mamá, o sea, no importa cómo, pero es mi mamá y la amo con todo mi corazón y la extraño mucho. Así que nada, eso solo tengo para decir... Es lo mejor que me pasó", contó Rial.