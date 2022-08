Morena Rial protagonizó un escándalo en un boliche de Córdoba: "Yo no rompí nada"

En las últimas horas salió a la luz que Morena Rial estuvo involucrada en un polémico conflicto en un boliche de la ciudad de Córdoba donde participó de un escándalo entre su grupo de amigas y un joven con el que habrían discutido dentro del lugar.

Algunas versiones indicaron que tanto la hija de Jorge Rial como sus dos amigas fueron procesadas y que a las tres les pintaron los dedos en la Unidad Judicial N° 9 de San Vicente, uno de los barrios de la capital cordobesa, por supuestos daños al vehículo del joven, robo de la patente y amenazas.

Morena Rial.

Caras Digital se comunicó con Morena Rial para conocer su versión de los hechos y en primera instancia aclaró: "No me pintaron los dedos a mi. Hubo lío pero yo no tuve la culpa". Ante la consulta para conocer lo que pasó realmente, la influencer pidió que se hable directamente con su abogado, Alejandro Cipolla.

Sin embargo, antes de despedirse, la hija del periodista insistió: "A mi no me han pintado los dedos porq yo no rompí nada". De esa forma dejó en claro que a ella no le tomaron las huellas dactilares, pero sí a sus amigas por los daños ocasionados.

Morena Rial.

Qué dijo Alejandro Cipolla sobre el conflicto de Morena Rial

Por su parte, Alejandro Cipolla en diálogo con este medio detalló que el conflicto se generó dentro del boliche por que el joven se puso agresivo con ellas. "Dicha persona se encuentra denunciada por violencia de género", sentenció el letrado.

En el video que la defensa del joven aportó a la causa se ve que las chicas que estaban con Morena Rial dentro del boliche rompen el auto de él, sin embargo en las imágenes en ningún momento aparece la hija de Jorge Rial, por lo que Cipolla asegura que se trata de un caso de "aprovechamiento económico".

Los abogados de la otra parte se comunicaron con él para llegar a un acuerdo, pero al ser imposible relacionar a Morena con los daños al vehículo, no se puede exigir que sea ella quien se haga cargo de lo sucedido. Como si eso fuera poco, el representante legal de Morena reveló que las mujeres que estaban con su cliente dentro del local bailable, no son amigas de ella, simplemente compartieron una salida, pero nada más.