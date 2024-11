Morena Rial se ha visto envuelta en una intensa disputa legal por la tenencia de su hijo. La mediática ha expresado públicamente su desacuerdo con las decisiones judiciales respecto a la custodia del menor, generando un gran revuelo en los medios y las redes sociales.

Morena Rial

En un nuevo capítulo, la mediática salió al cruce de los rumores y confirmó detalles sobre la tenencia de su hijo Francesco Benicio. Además, lanzó una fuerte crítica hacia Camila, la actual pareja de Facundo Ambrosioni, tildándola de "mosquita muerta".

Morena Rial expone la razón de su alejamiento de su hijo y apunta contra la novia de su ex

Morena Rial se ha visto envuelta en una intensa polémica en torno a la tenencia de su hijo. Según su versión, la mediática ha luchado por mantener un vínculo estrecho con el menor, pero ha enfrentado obstáculos legales que han limitado su contacto. Por su parte, su ex pareja, Facundo Ambrosioni, ha presentado una narrativa diferente, asegurando que actúa en el mejor interés del niño y que las decisiones judiciales han sido justas.

Recientemente, la influencer abrió un espacio para preguntas y respuestas en sus redes sociales, pero rápidamente se vio inundada de consultas sobre su situación legal con su hijo. Ante la insistencia de sus seguidores, especialmente de una que le preguntó directamente por qué perdió la tenencia, estalló de furia y prometió aclarar todo en un video más tarde. “Ya me tienen cansada con esta pel... En un rato voy a hacer un video contando todo”, expresó la mediática hija de Jorge Rial.

Ante la ola de comentarios y especulaciones, Morena Rial salió a aclarar en sus redes sociales que no ha perdido la tenencia de su hijo Francesco: “Yo no perdí la tenencia de Francesco, eso es negativo. Lo que resolvió el juez fue que el nene no se puede ir a vivir a Buenos Aires, o sea que el centro de vida quede dentro de Córdoba, que es básicamente donde estamos viviendo”.

Siguiendo la misma línea, la influencer expresó: “El año pasado, cuando el progenitor se lo quedó a la fuerza, la jueza había puesto la medida de que él se vuelva a Buenos Aires conmigo. Yo no me volví, entonces ahora el centro de vida de Fran quedó dentro de Córdoba porque va al jardín y hace actividades acá”.

Jorge y Morena Rial

“El papá de mi otro hijo también es de Córdoba, así que es exactamente lo mismo. Nosotros estamos viviendo dentro de Córdoba, así que nadie perdió la tenencia ni nada”, remarcó la hija del conductor molesta por las diversas especulaciones de sus seguidores,

Así, Morena Rial aclaró que no ha perdido la tenencia de su hijo Francesco. La influencer explicó que la resolución judicial reciente establece que el niño debe mantener su centro de vida en Córdoba, donde ya lleva a cabo sus actividades diarias como el jardín de infantes. Esta decisión, según la mediática, no implica una pérdida de la custodia, sino más bien una determinación sobre el lugar de residencia del menor.

N.L