Moria Casán se encuentra disfrutando lo que será el próximo programa de “Por El Mundo” Con Marley desde Las Vegas. Mientras se encontraban recorriendo la ciudad de las luces, el conductor del ciclo de Telefé aseguró que en la ciudad estadounidense se casan cerca de 300 personas por día. La madre de Sofía Gala Castiglione aprovechó para profundizar sobre su relación con Fernando Galmarini.

Moria Casán desde Las Vegas: “Fernando Galmarini me ofreció casamiento”

“Me ofreció casamiento, pero me parece que maneja muy bien la ironía. Es mi profesor de historia, tenemos que seguir con las clases de historia del peronismo que estamos a full. Que se yo, estamos divinos” aseguró Moria Casán, y agregó: “Estamos absolutamente enamorados y le mandamos un besito”.

Cuando Marley le ofreció a la diva que la producción de “Por El Mundo” lleve adelante la boda, Moria dio los motivos para posponer la idea. “No puede entrar a Estados Unidos porque tiene la Sputnik V” aseguró la morocha.

En la escena se la puede ver a Moria Casán disfrutando del viaje junto a Marley y el equipo de producción, mientras lava los platos, luciendo un conjunto deportivo, de calzas negras con estrellas, junto a una remera de transparencias y campera.

En otras publicaciones de redes sociales, se la pudo ver a Moria luciendo un pantalón de lentejuelas doradas junto a Marley visitando distintos puntos de Las Vegas. Además, Nicki Nicole acompañó al equipo a jugar mini golf junto a Mirko.

Poidomani, el último marido de Moria Casán:

Humberto Poidomani, es la última pareja que Moria Casán oficializó, antes de comenzar su relación con el padre de Malena Galmarini. La diva mantuvo una relación a distancia con el artista plástico, ya que él vivía en Miami.

En diciembre de 2019, la pareja dió el "Sí" en la ciudad de Florencia (Italia), en una celebración que la morocha argentina definió como una "unión espiritual".

Aunque la pandemia de coronavirus no les permitió volverse a ver, la diva aseguró: "Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina".

