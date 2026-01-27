Los motivos de la separación de Gastón Dalmau y su novio, José Navarro

Gastón Dalmau junto a su novio, José Navarro, atraviesan un momento de cambios luego de que se conociera su separación. La decisión refleja un giro inesperado en su vida, con el actor instalado nuevamente en Buenos Aires. La convivencia que mantuvieron en Nueva York quedó atrás, y ahora cada uno avanza con proyectos diferentes.

Gastón Dalmau y su novio, José Navarro terminaron su relación, tras 10 años juntos

En las últimas horas, Pilar Smith confirmó en LAM (América) que la relación del actor terminó hace algunos meses. La panelista compartió la información en formato enigmático, aunque el misterio duró poco: “Tienen un perro famoso. Vivían en otro país. Él vino a la Argentina a participar de un programa”.

Fue entonces cuando Laura Ubfal interrumpió con una pregunta que dejó todo al descubierto: “Ya sé. ¿El de Casi Ángeles?”. La referencia directa a Gastón Dalmau, quien alcanzó gran popularidad gracias a la ficción juvenil de Cris Morena, terminó de confirmar la noticia. Con el dato ya sobre la mesa, la periodista fue contundente: “Se separaron Gastón Dalmau y José Navarro. Esto fue hace unos meses”.

La revelación dejó en claro que el actor, actualmente instalado en Buenos Aires, atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal. Hasta el momento, ni el artista ni José Navarro se pronunciaron sobre lo sucedido. A lo largo de su relación, ambos mantuvieron un perfil bajo que buscaba priorizar su privacidad.

Gastón Dalmau y José Navarro compartieron varios años de convivencia en Estados Unidos, donde construyeron un hogar junto a su perro, que incluso se convirtió en una figura conocida en redes sociales. La pareja se mostraba sólida, construida durante años de convivencia y proyectos compartidos.

Tras su participación en MasterChef Celebrity, donde se consagró ganador y volvió a ganarse el cariño del público argentino, el actor decidió instalarse nuevamente en Buenos Aires. Este cambio de rumbo implicó un replanteo de prioridades y, según trascendió, fue uno de los factores que influyó en la separación.

Mientras su pareja mantenía sus planes en Nueva York, el ex Casi Ángeles optó por retomar su carrera en su país natal, con nuevos proyectos en televisión y teatro. La distancia geográfica y las distintas metas personales habrían sido el motivo principal para que no pudieran sostener la relación.

Gastón Dalmau y José Navarro atraviesan un nuevo capítulo en su vida tras la separación que marcó un nuevo rumbo para cada uno. El actor eligió instalarse en Buenos Aires, mientras su ex pareja continúa con proyectos en el exterior, mostrando caminos distintos que se consolidan tras la decisión.

