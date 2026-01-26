Este fin de semana, Sofía Gala cumplió 39 años y, si bien recibió una catarata de mensajes y publicaciones para homenajear su natalicio, el singular posteo de Fito Páez despertó rumores de que entre ellos estarían iniciando un romance. Ante esto, Moria Casán abrió su programa La Mañana con Moria (eltrece) donde habló del vínculo entre su hija y el cantante popular.

La palabra de Moria Casán sobre el presunto romance de Sofía Gala y Fito Páez

La noticia del presunto noviazgo entre Sofía Gala y Fito Páez sacudió al mundo del espectáculo. Por esta razón, Moria Casán inició su magazine matutino hablando acerca de estos rumores que crecieron tras una dedicatoria llena de amor del artista a su hija. Preservando la privacidad de su primogénita e intentando no opinar al respecto, La One exclamó: “Lo que les puedo decir es que se aman”.

Sofía Gala y Fito Páez | Instagram

A través de la presentación de las noticias del día, la diva lanzó: “Nuevo romance entre Sofía Gala y Fito Páez, ahí están en un avión, ¡mi amor!”. Ante la pregunta de Nazarena Di Serio de si era su “yerno”, expresó: “Vamos a ver, no sé. Ahora yo voy a contar algunas cosas, pero es un enigmático. Son medio Dalí-Gala, son esas parejas así intelectualosas, diferentes”.

Asimismo, la panelista Amalia Guiñazú hizo hincapié al prontuario sentimental del solista: “Pasó por todo el árbol genealógico, te digo”. Entre risas y la espontaneidad que caracteriza a la longeva actriz, señaló: “Están todos locos, porque fijate que, más allá de lo que sea, un crash, un platónico, un romance, lo que fuese, lo que les puedo decir es que se aman desde hace mucho tiempo”.

Los amores de Fito Páez que lo acercan a Moria Casán

Además de ser uno de los compositores del rock nacional más queridos y respetados del país, la vida sentimental de Fito Páez siempre estuvo vinculada al mundo del espectáculo y al ambiente artístico. No obstante, en plenas grabaciones de la serie de que retrata la vida de La One y las polémicas con Cecilia Roth, Moria Casán realizó un fuerte análisis que la tendría a ella misma como protagonista.

“Se aman desde hace mucho tiempo. Pero amén de eso, si hay una relación establecida o no, acá todo está ligado a mí. Fijate que una de las ex de este señor, que tiene una amplia gama, es muy abarcativo. Quiero decir que la ex era Cecilia Roth, ¡y ella hace de mí en la serie!”, disparó sin tapujos la mamá de Sofía Gala revelando las coincidencias -o no- de los amores del vocalista. En el caso de Cecilia Roth, el músico mantuvo un intenso romance y juntos adoptaron un hijo y tiempo después se casaron en secreto.

En este marco, la conductora ve con buenos ojos el comienzo del amor entre su única heredera y el exitoso productor. “A mí me gusta Páez como un todo porque es un hombre de una calidad humana extraordinaria, de una sensibilidad única, y un hombre que da mucho amor”. En este contexto, se animó a contar una anécdota íntima: “Por ejemplo, cuando Sofía presentó su banda, lo hizo en la casa de él frente a Plaza San Martín, nos hizo una cena impresionante porque como anfitrión en lo máximo. Y ahí, él la ayudó para que pueda presentar su banda. Y, después, íbamos a ir todos de vacaciones a la casa de Fito en Troncoso, Brasil, pero se fue Sofía con Dante y pasó unos días divinos”.

Si bien Moria Casán tiene en claro que ella y Sofía Gala pertenecen a la “monarquía del espectáculo”, la cantante de la banda pos punk Fea mantiene bajo siete llaves los pormenores de su vida privada. Por esta razón, su madre se mostró cuidadosa a la hora de emitir comentarios. Aunque admitió que Fito Paez le envió un regalo a la joven actriz, recalcó: “Yo solo puedo decir que se aman profundamente, se respetan, se quieren. Tienen una amistad hermosa desde hace añares”. Finalmente, concluyó confesando la dificultad a la que se enfrenta al ingresar en la intimidad de su primogénita: “Mi hija es muy privada, a mí me cuesta charlar de sus cosas emocionales, salvo que largue todo”.

NB