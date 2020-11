Jorge Rial contó como se enteró Verónica Ojeda de la muerte de Diego Maradona

En el día de ayer y antes de comenzar Intrusos, Jorge Rial tuvo una charla con Verónica Ojeda, a quien le dio la triste noticia de que Diego Armando Maradona había muerto.

"A mí me pasó algo increíble en medio de todo esto. Me tocó a mí darle la noticia a Verónica Ojeda. Le escribo y le pongo ‘¿Cómo está Diego?’. Me responde ‘¿Por? Bien’. A lo que le pongo que lo llame”, manifestó Jorge.

“Entonces Verónica me llama y le dije ‘mirá, no sé nada más que esto. Algo está pasando. Llamalo’. A los 5 minutos me llama. No me dice que está muerto, pero me dice que algo está pasando llorando y llorando. Le digo ‘cortá conmigo y andate para allá’. Y después de eso vino la confirmación”, señaló.

“Maradona murió muy joven, a los 60 años. Vivió todo lo que un ser humano normal no podría aguantar. Hasta hoy creo que lo que más nos sorprende es eso. Cómo este ser humano que nosotros creíamos inmortal y que se iba a recuperar de todo, no se recuperó. Creo que el primer instinto era negarse a que fuera cierto. o resistió su corazón. Esto fue pasadito el mediodía, según la información que nos fue llegando a todos. Lo encontraron ya sin signos vitales. Todo lo que se hizo fue extraordinario para revivirlo. Estamos todos conmovidos y sin reacción. Es muy difícil armar esto. Esta confirmación recorre el mundo. Murió Diego Maradona, no lo podemos creer”, concluyó.