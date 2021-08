Nació León, el hijo de Andy Kusnetzoff y Florencia Suarez 

Andy Kusnetzoff y Florencia Suarez fueron padres de su segundo hijo, a quien llamaron León. Así lo confirmó el conductor de PH Podemos Hablar y su pareja mediante Instagram, donde compartieron las primeras imágenes del recién nacido y un tierno mensaje. León, nació el viernes 20.

“La vida son momentos. Y podés pasar del techo de felicidad a uno bien abajo. Llegar a la Neo por primera vez es duro. Pero con los días empezas a valorar otras cosas. Entras en una película y no te importa más lo que sucede afuera. Es un lugar de bebés luchadores, gladiadores que salen adelante gracias al amor y profesionalismo de cada persona que trabaja con tanto amor. No solo se dedican a los bebes sino a los padres. Solo agradecimiento a toda la Neo Trinidad. Los admiro y valoro . Seguro que León aprendió ahí su lección más importante. A veces las cosas no te salen como las planificas pero siempre hay buena gente que te da una mano. Tu nombre lo dice todo. Sos un león. Y ahora siendo 4, a disfrutar de la vida en familia. Párrafo aparte para las madres . Bancan física y emocionalmente todo. No se como hacen! Flor sos una leona! Bienvenido hijo! Te amamos!. Como dice Gustavo ,tarda en llegar pero al final hay recompensa” escribió el conductor del ciclo de telefé.

Por su parte, Florencia también publicó fotos del recién nacido en Instagram. “Llegaste un viernes 20 de agosto para cambiarnos la vida. ¡Te soñamos y esperamos tanto! Desde tus primeras horas de vida nos trajiste muchas enseñanzas… La vida siempre te sorprende minuto a minuto… con alegrías, con desafíos, con sorpresas, miedos, esperanzas. Fueron días de espera eternos… creo que los más largos de nuestras vida. La neo se convirtió en tu impensada y desconocida primera casa. Entre cables, monitores y tantas cosas más aprendimos a cambiarte los pañales, bañarte, darte la teta. ¡Uf cuantos sentimientos! Le hiciste honor a tu nombre desde el primer día… León. ¡Sos un guerrero! Hoy podemos decir GRACIAS a esa primera casa y a cada una de esas personas que te hizo una caricia, te contuvo, mimó y te cuidó. Gracias por su maravilloso trabajo. Estarán siempre en nuestros corazones y en tu historia. Y Gracias a la vida, siempre. ¡Y ahora sí hijo… a rugir! Ya estamos juntos los cuatro, para siempre. Te amamos infinito Leoncito. Gracias compañero, siempre @andykusnetzoff ! Equipo” escribió la esposa de Andy Kusnetzoff en su red social.

La primicia de que Andy Kusnetzoff iba a ser papá por segunda vez, la confirmó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. Jugando al enigmático con las panelistas, el conductor afirmó: “El es un reconocido periodista y conductor hace mucho tiempo le hemos hecho nota en LAM, pero nunca vino al piso, creo que tenemos buena onda porque nunca nos hemos cruzado por ningún tema". Y antes de ir al corte confirmó: ”Andy Kusnetzoff será papá por segunda vez ya que su mujer está embarazada”.

