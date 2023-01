Nai awada indignada con Camila Homs por un posteo en Instagram: “Es una sin cerebro”

Con todo el escándalo alrededor de Cami Homs este verano, las visitas en su perfil en redes sociales no dejan de aumentar. Muchas marcas y compañías están detrás de ella, intentando poder aparecer en sus publicaciones que atraen a tantos usuarios de Internet.

Unos días atrás, la influencer publicó en su cuenta un video en el que contaba su experiencia con una cirugía para agrandarse el pecho, recomendando el médico que la había ayudado en este procedimiento y mencionando una marca multinacional que patrocinaba el video subido a Instagram.

La modelo compartió su experiencia en redes.

En el anuncio, Camila explicó que después de la cirugía se empezó a sentir “segura, confiada y empoderada”, adjetivos que según ella “toda mujer debería sentir”. El post concluyó con un mensaje en el que aclaraba: “No es un incentivo, es compartirles mi experiencia basada en la mastoplastia guiada por las mejores manos”.

La catarata de comentarios no tardó en llegar y las redes se inundaron de comentarios tanto positivos como negativos. Una de las personas que no se quedaron calladas fue Naiara Awada, que utilizó Twitter para compartir su repudio con la campaña.

La actriz escribió: “La sin cerebro de Cami Homs sube un posteo con 800k en Instagram promocionando a las chicas ponerse siliconas en las tetas. No tengo nada en contra de eso, pero ¿promocionarlo hermana?, ¿para sacarlo de arriba? Mis amigas mías se las sacaron porque es súper malo”.

El descargo de Naiara Awada contra Cami Homs.

La reacción de Naiara fue tildada de “desmedida” por muchos, ya que Camila solo estaba contando su experiencia personal y no estaba alentando a sus seguidores a que sigan sus pasos. Sin embargo, a Naiara le enfureció el hecho de que esté promocionando algo como el empoderamiento, gracias a un retoque estético.

Cami Homs y el polémico video en la playa

La ex de Rodrigo De Paul está en boca de todos últimamente. Luego de la denuncia del futbolista por diversas amenazas, Camila también fue vista en Punta Del Este arengando una canción que iba en contra de la actual pareja de De Paul, Tini Stoessel.

Durante un festejo de fin de año en la playa, varios seguidores identificaron a la influencer y comenzaron a demostrar su apoyo cantando: “Tini se la come, Cami se la da”. Homs fue sorprendida por los canticos y no dudó en arengarlos y sacar su celular para recordar el momento.

Pasaron días hasta que la mamá de Francesca y Bautista salió a declarar sobre lo sucedido: “En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento me agarro la oreja porque no escuchaba lo que decían y después cuando escuché los audios me quería morir. Pero bueno, ya pasó”, explicó. Luego, agregó: “Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”.