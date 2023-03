Nai Awada reveló que Nati Jota le hacía bullying en el colegio: “Yo me encerraba en el baño y ella me esperaba afuera”

Naiara Awada tiró una bomba este jueves por la tarde, cuando acusó a Nati Jota de hacerle bullying durante el secundario al que ambas asistían, el colegio Ecos. La actriz habló con Rating Cero sobre los reiterados episodios que tuvo que vivir durante su adolescencia y cuál es su percepción de la conductora hoy en día.

“Me hizo bullying toda la secundaria, me produjo ataques de pánico, me amenazaba con pegarme. Ojalá se sepa quién es de una vez, el tiempo me dará la razón, es muy mala mina”, comenzó tajante Awada, quien decidió no guardarse nada y advertirle al público sobre la experiencia que ella tuvo con Jota.

Nati Jota.

Nai siguió contando las consecuencias del acoso sufrido, que la hizo tomar una drástica decisión en su vida: “A mí me hizo mierda, gracias a ella me fui de ese colegio. Era muy mala, yo me encerraba en el baño y ella me esperaba afuera con su grupo de amigos que al día de hoy siguen siendo sus amigos”, revelando que la ex conductora de Luzu TV sigue siendo cercana a quienes la acompañaron a agredir a Awada hace más de diez años.

Para concluir, la sobrina de Juliana Awada destacó la importancia de hablar del bullying en los medios para evitar que otras personas como ella tengan que pasar por lo mismo. A su vez, confesó que Nati Jota nunca se hizo cargo de sus acciones, algo que le molestó mucho a la actriz. “Jamás nadie me pidió perdón, hay que visibilizar el bullying, no es joda, me arruinó el colegio. No sé cómo mierda está en los medios. Mi papá tuvo que llamar a sus padres. Imaginate lo que fue para mí después de todo eso verla en televisión”, cerró.

H.O