Nancy Dupláa sorprendió en sus redes sociales al compartir una imagen de más de 30 años con la que inició su camino en el mundo del espectáculo.

La actriz mostró en sus redes la imagen que utilizó para su primer casting para eltrece, del cual quedó seleccionada y fue el puntapié inicial en su exitosa carrera como actriz.

"Con esta foto, que de repente encuentro entre mis cosas, quedé seleccionada en el casting que Canal 13 convocó hace nada más y nada menos que 30 años", comenzó diciendo Nancy en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Éramos 3500 en una fila interminable en la calle Lima….con los ojos expectantes y curiosos", agregó la actriz a su relato sobre la imagen.

El posteo estuvo acompañado por otra instantánea en donde se la ve con un perro. "La foto 2 es de un par de meses después…. Con mi Rocoquito", contó. "Gracias siempre a quienes confiaron y confían…", agregó agradecida por las oportunidades que sigue teniendo en el mundo del espectáculo.

El duro relato de Nancy Dupláa sobre sus comienzos en la televisión

Invitada de la última emisión de Seres Libres, el programa que conduce su expareja, Gastón Pauls por Crónica, Nancy Dupláa habló sobre sus comienzos actorales.

“Yo ya venía sintiéndome poca cosa y, a la semana de empezar en la tele, me dijeron que tenía que hacer dieta. Y yo me veo ahora y pienso que estaba bien, que era flaquita, pero en ese momento me veía al lado de las otras chicas y me sentía horrible”.

Por otro lado, la interprete que por estos días protagoniza la serie más vista de Netflix, El Reino, se refirió a cómo percibía la adicción que tenía en aquel momento Gastón, siendo su pareja: "Me cuidabas un montón. Yo no veía que lo que te pasaba era por la droga, no lo asociaba con la droga, pensé que te pasaban cosas algunas más profundas y en ese momento yo tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación".

