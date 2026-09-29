Los looks boho chic de Nicole Neumann que marcan tendencia esta primavera

Nicole Neumann volvió a apostar por el estilo boho chic con una serie de looks que combinan prendas románticas, texturas y detalles de inspiración bohemia. Mediante su red social, la empresaria dejó ver distintas propuestas para esta primavera y mostró cómo incorporar esta tendencia.

Nicole Neumann mostró cómo llevar el estilo boho chic

Nicole Neumann volvió a mostrar su faceta más fashionista con una serie de looks que tienen un denominador común: el estilo boho chic. Con prendas fluidas, detalles artesanales, volados, botas de gamuza y accesorios protagonistas, la modelo dejó en claro que la estética bohemia se instala como una de las grandes tendencias de esta primavera.

Lejos de limitarse a una única combinación, Nicole Neumann exploró diferentes versiones de este estilo y demostró cómo adaptar el boho a distintas ocasiones. Uno de los estilismos elegidos por la conductora tiene como protagonista una camisa blanca amplia, confeccionada en una tela liviana y fluida. La prenda presenta mangas abullonadas y un sutil escote en V, dos detalles que aportan movimiento y refuerzan el costado romántico de la propuesta.

Nicole Neumann confirma el regreso del boho chic



Nicole Neumann la combinó con un short celeste de cuero, que se destaca por los pequeños apliques en forma de flores ubicados en los laterales. Para completar el look, sumó botas altas de gamuza en un tono celeste grisáceo, un calzado que termina de darle ese aire folk característico de la estética bohemia.

El outfit se completa con un collar largo con dijes, que funciona como accesorio protagonista. La combinación entre prendas de siluetas relajadas, detalles florales y materiales como el cuero y la gamuza genera una apuesta femenina y descontracturada, en línea con el regreso del boho chic en los días cálidos.

En otro de sus looks, Nicole Neumann apostó por un minivestido verde oliva con un delicado estampado atravesado por finas líneas metalizadas. El diseño tiene un pronunciado escote en V y mangas largas, terminadas en puños ajustados. La silueta también juega un papel central: la cintura aparece marcada y da paso a una falda con vuelo y diferentes niveles de volados, que aportan movimiento y volumen.

Nicole Neumann confirma el regreso del boho chic



La elección de Nicole Neumann es ideal para el día y reúne varios de los elementos que definen al boho chic: una silueta fluida, mangas protagonistas, volados y una paleta de colores inspirada en la naturaleza. El resultado es un look de espíritu setentoso y romántico, pero actualizado para la temporada.

Para su tercera propuesta, Nicole Neumann llevó una blusa blanca de inspiración victoriana que concentra gran parte del protagonismo. El diseño incorpora transparencias, encajes geométricos, múltiples volados en el frente y un cuello alto decorado. Para equilibrar el costado más delicado y romántico de la parte superior, agregó un short de jean azul oscuro, con un marcado efecto de lavado y bordes desmechados.

Nicole Neumann confirma el regreso del boho chic



El contraste entre ambas prendas es precisamente el que potencia la estética boho chic. Mientras la blusa aporta una impronta femenina, artesanal y vintage, el denim introduce un elemento más casual y descontracturado. Como accesorios, Nicole Neumann incorporó múltiples pulseras rígidas doradas en ambas muñecas, que agregan un toque de brillo y refuerzan la inspiración bohemia del conjunto.

Nicole Neumann confirma el regreso del boho chic

Con estas tres elecciones, Nicole Neumann mostró diferentes maneras de llevar una tendencia que vuelve a ocupar un lugar destacado durante la primavera. Además, revela que la clave se encuentra en combinar piezas románticas con otras de espíritu más relajado para conseguir ese equilibrio entre lo femenino y lo relajado que caracteriza al boho chic.

Esta estética permite jugar con texturas, volúmenes y accesorios para crear looks con personalidad, y es la más elegida en esta época del año. De esta manera, los looks boho chic de Nicole Neumann que marcan tendencia esta primavera van desde un conjunto con shorts de cuero hasta un minivestido estampado y una propuesta que mezcla una blusa romántica con denim.