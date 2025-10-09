Natalia Oreiro mostró el maravilloso florecimiento de su jardín japonés

Natalia Oreiro es una fiel devota a la cultura japonesa y a las tradiciones milenarias. Es por eso que la actriz uruguaya utilizó una parte de su casa de Buenos Aires para convertirla en un verdadero paraíso visual: creó un lugar lleno de colores, armonía y hasta amuletos para atraer la buena suerte. En las últimas horas, la versátil artista presumió en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram el florecimiento de su jardín japonés.

Así es el maravilloso jardín japonés de Natalia Oreiro

El amor que siente Natalia Oreiro por la cultura asiática se vio reflejado en la creación de un mini jardín japonés en su propia casa. Con el paso del tiempo, esta iniciativa fue tomando cuerpo, lo que implicó una gran dedicación para idear un ambiente que le facilitara alejarse del ajetreo de su vida laboral y conectar con su lado más imaginativo, persiguiendo así el equilibrio anhelado.

Natalia Oreiro | Instagram

Ahora, con la llegada de la primavera y el arribo de un clima más templado, la dramaturga aprovecha estas temperaturas para salir a disfrutar de la conexión con la naturaleza que le brinda su propia vivienda. Con los pies descalzos sobre el pasto, prendió la cámara de su celular para retratar la armonía y la energía que circulaba allá. En un pequeño estanque rodeado de flores de colores, flotaba una bella flor de loto que simboliza pureza, resurrección y crecimiento personal. El sonido ambiente estaba conformado únicamente por el canto de los pájaros.

Asimismo, el paisaje estuvo conformado por un jardín frondoso lleno de flores típicas de la cultura oriental y piedras perfectamente apiladas que bordean el circuito. El jardín se transformó en una experiencia sensorial donde los cerezos en flor, con sus sutiles pétalos rosados, se erigen como uno de los principales encantos del lugar. Las azaleas y los lirios le ponían el broche de oro a la ornamentación floral que comenzó a manifestarse con el avance de esta estación del año.

Natalia Oreiro | Instagram

Por su parte, en otro de los registros audiovisuales que compartió en la famosa red social de la camarita, se pudo ver como ella y sus perros descansan plácidamente debajo de un árbol sobre el verde césped llenándose de vitalidad y tranquilidad con el sonido de la naturaleza, lejos de los bullicios de la gran ciudad. Cabe destacar que la protagonista de Muñeca Brava es amante de los animales y defensora de sus derechos, por lo que se realza su valor simbólico.

Espiando por el lente de su dispositivo móvil, se pudo observar el amplio parque conformado de una numerosa arboleda donde no sólo predominaba el verde, sino los brotes de las copas que complementan el paisaje y constituye una postal digna de admirar.

De esta manera, Natalia Oreiro activó el modo zen compartiendo un oasis en medio del caos que representa vivir en la metrópolis. Este espacio representa para la afamada intérprete cable a tierra y un punto de encuentro con la naturaleza, elementos esenciales para nutrir su bienestar interior.

