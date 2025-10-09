De Pamela Anderson a Sol Pérez, las celebridades que cuidan su piel con flores

La naturaleza tiene un poder para mantener nuestro bienestar y salud en todos los momentos. Con el correr del tiempo, las famosas fueron encontrando su flor ideal, que las ayuda a mantener un cuidado facial impecable e ideal para todos los eventos en los que participan. Desde Pamela Anderson, Gwyneth Paltrow hasta Sol Pérez, las mujeres más influyentes del mundo del cine y la moda dejan en claro cuáles son los poderes curativos que buscan a la hora de elegir una planta para cuidarse.

El cuidado de piel de las famosas / Créditos: VEGANIS

Las famosas y las flores: los poderes perfectos para el cuidado de piel

Las celebridades no dudan en darle un lugar especial durante su atareado día al skincare. De esta manera, tienen un momento de cuidado personal y protegerse de los rayos del sol, los flashes de la cámara y el maquillaje que utilizan para diferentes eventos o grabaciones de importancia. Hay algunas de las celebridades, como Sol Pérez, que le suman algún serum con jojoba a su rutina, para protegerse aún más, pero la realidad de sus elecciones van por el poder que tiene cada flor a la hora de volverse ideal para el cuidado de piel.

Una de las más populares es la caléndula. Esta flor es conocida por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, que ayuda a descongestionar y regenerar la piel, y estimula la producción de colágeno, clave para dejar preparada la piel para el verano y su constante exposición al sol, explican desde Veganis. Alexa Chung, Jessica Alba y Sol Pérez son algunas de las mujeres que buscan cremas faciales o contorno de ojos que tengan esta propiedad para comenzar el día.

Jessica Alba / Créditos: VEGANIS

La Rosa Mosqueta es otra de más utilizadas para el cuidado personal. Gwyneth Paltrow comienza las mañanas con un aceite de esta flor, mientras que Pamela Anderson utiliza agua de rosas elaborada con flores de su propio jardín para mantener el cuidado de su piel. Sin embargo, muchos se preguntarán cuáles son las propiedades que la vuelve una de las más elegidas por todos.

La rosa Mosquera es rica en ácidos grasos esenciales, omega 3, y vitaminas A, C y E, por lo que estimula el colágeno y mejora la elasticidad, combatiendo el envejecimiento de la piel.

La Manzanilla también tiene su importante lugar en la estética. Esta popular flor es esencial para descongestionar y reducir bolsas en la zona de los ojos, además de hidratar y suavizar. Sol Pérez la usa en el contorno de ojos, para mantenerse firme en todas las horas, y lo combinan con la caléndula y sus poderes calmantes.

Gwyneth Paltrow / Créditos: VEGANIS

Sin embargo, existen otras flores que también presentan sus poderes individuales, y que muchos usuarios eligen por sobre las ya nombradas. Por ejemplo, la Lavanda tiene una acción equilibrante y regeneradora, calmando irritaciones y enrojecimientos. Según explicaron, se utiliza para potenciar la recuperación celular y aporta frescura al rostro.

Por su parte, el Neroli tiene un efecto nutritivo y regenerador que favorece la microcirculación y la cicatrización. Además de en leches corporales, se utiliza en aromaterapia por su poder relajante, por lo que es recomendada para el final del día. Y el Romero tiene propiedades antioxidantes y cicatrizantes, por lo que su uso permite la protección contra la polución y ayuda a la regeneración de la piel, por lo que se vuelve imprescindible durante la primavera y el verano, con la exposición del sol.

El cuidado de piel de las famosas / Créditos: VEGANIS

Las celebridades comparten en sus redes sociales y a sus seguidores cada uno de los pasos de sus skincare, mostrando cuáles son sus favoritos al momento de cuidarse la piel. Sin embargo, siempre tienen en cuenta el poder de las flores, sobre todo para la exposición diferente a la que cada una se enfrenta. Mientras que las actrices deben estar expuestas a las luces de los estudios y a horas largas de maquillaje, las modelos tienen diversos eventos y programas de televisión, que les provoca que estén todo el tiempo cambiando su patrón. Desde Pamela Anderson hasta Sol Pérez, eligen las flores para cuidar cada parte de su rostro, en sus diferentes variedades de productos.

A.E