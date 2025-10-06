Así fue el emotivo reencuentro de Thiago Medina con sus hijas: "Ya vio a sus nenas"

El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente al momento que se trasladaba en su moto y fue impactado con un vehículo. Desde entonces, se encuentra internado en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde atravesó delicadas situaciones ante la gravedad de su cuadro. Sin embargo, luego de tres intervenciones quirúrgicas comenzó a presentar significativas mejoras y en las últimas horas fue trasladado de la Unidad de Terapia Intensiva a cuidados intermedios.

Esta cambio de internación llega con una evolución favorable por la que el joven no necesita asistencia respiratoria y comenzó a ingerir alimentos por sus propios medios. Ante este cambio en su cuadro, Thiago Medina pudo recibir la visita de siu entorno íntimo y, finalmente, Daniela Celis, reveló que el joven pudo tener el espera encuentro con sus dos hijas, a través de una videollamada.

Thiago Medina y el esperado encuentro con sus hijas

Desde el momento que Thiago Medina sufrió el accidente, su familia y amigos se mantuvieron a su lado, esperando por su recuperación. Daniela Celis, como expareja y madre de sus hijas, cumplió un rol fundamental en este escenario al mantenerse con el círculo familiar y velar por su salud. Además, fue una de las encargadas de hablar ante la prensa, tanto para dar información certera como para realizar pedidos de donación de sangre y cadena de oración.

Mediante sus redes sociales, la también ex Gran Hermano emitió cuidadosos comunicados sobre el estado de salud del padre de sus hijas, Aimé y Laia.Y en las últimas horas confirmó la gran mejoría que atraviesa. "Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando", contó la joven sobre estos esperanzadores avances que da su expareja.

Pero además, a pedido de sus seguidores, Daniela contó que Thiago, finalmente, pudo ver a sus hijas. El encuentro fue mediante una videollamada en la que las dos niñas de 18 meses “Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada… Las nenas estaban muy, muy felices”, contó la influencer.

Respecto a cómo fue la reacción de las niñas, detalló: “Agarraban el teléfono y le dicen ‘papá, papá, papá’, y él también estaba feliz. Estoy muy contenta por compartirlo a todos ustedes”. De esta forma, fue que padre e hijas se reencontrados en una comunicación más que esperada por todo el entorno. Fueron más de 20 días en las que Aimé y Laia tuvieron la ausencia de su padre, con quien tienen una relación muy cercana. Por el momento, se desconoce cuándo será el encuentro físico. Poco a poco, Thiago Medina comienza a reconectarse con los suyos, aunque tiene por delante una larga recuperación.