El sentido mensaje de Marcos Ginocchio a Julieta Poggio que generó nuevas especulaciones sobre su vínculo

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio priorizaron su amistad ante su romance fugaz. Por esta razón, siempre se apoyan en sus proyectos laborales y se acompañan en todo. Esta vez, fue el ex Gran Hermano quien estuvo para la bailarina y hasta le dedicó un sentido mensaje que hizo ilusionar a más de uno de una posible relación amorosa.

Las palabras de Marcos Ginocchio para Julieta Poggio que generó una nueva ilusión en sus fans

Desde que salieron de la casa de Gran Hermano, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio se mostraron juntos. Si bien para muchos se trataba de una simple amistad, la actriz fue la encargada de revelar que estuvieron juntos pero que no llegaron a ser pareja. Sus declaraciones causaron gran revuelo en aquel entonces e hizo pensar a sus fans que pueden llegar a ser pareja en un futuro.

Lo cierto es que, por ahora, ella está en una relación abierta con Fabri Maidana mientras que él continúa soltero. Sin embargo, esta semana Marcos Ginocchio se hizo presente en el Teatro Broadway para la función de prensa de Buscando a Patito Feo, el nuevo musical que protagoniza Julieta Poggio junto a Guada Devoto, y despertó dudas sobre qué pasa con la bailarina.

De hecho, en sus historias de Instagram, el joven salteño le dedicó unas cálidas palabras para expresarle todo su apoyo y cariño. “Primita, la rompiste. Gracias por transmitirnos siempre una risa”, escribió el ganador del reality y causó fuertes repercusiones en las redes sociales. La postal que eligió para acompañar su dedicatoria fue una donde se los ve abrazados y sonriendo mientras de fondo se aprecia la sala vacía del teatro.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Para el público, su presencia no pasó desapercibida ya que ocupó un lugar central en la platea y estuvo filmando algunos cuadros musicales de la cantante. Además, se mostró atento en todo momento mientras los que estaban a su alrededor no podían dejar de ver sus reacciones cada vez que Julieta Poggio aparecía en escena.

Para muchos usuarios, se trató de una publicación que despierta indicios de que pueden volver a estar juntos mientras que para otros sólo fue una imagen que refleja su gran amistad. Al igual que Marcos Ginocchio, otros ex hermanitos se hicieron presentes este día como Zoe Bogach, Luz Tito, Chiara Mancuso y Martina Pereyra.

Julieta Poggio

Otra de las presencias relevantes en el regreso de Juli a los escenarios fue la de su amiga Daniela Celis, quien más aliviada por la recuperación de Thiago Medina pudo asistir y apoyar a la artista en su nuevo proyecto laboral. De esta manera, el sentido mensaje de Marcos Ginocchio a Julieta Poggio generó nuevas especulaciones sobre su vínculo debido a que son muchas las personas que desean verlos juntos y que, finalmente, se haga realidad el "shippeo" que empezó en Gran Hermano.