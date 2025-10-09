Tomás Yankelevich volvió a la Argentina en silla de ruedas tras la muerte de su hija: qué le pasó

La muerte de Mila Yankelevich dejó a toda la familia desolada, sobre todo, a sus padres, Tomás Yankelevich y Sofía Reca. “Están totalmente quebrados”, había dicho Cris Morena en sus primeras declaraciones tras el lamentable suceso. A dos meses y medio de haberse desencadenado el accidente náutico que le quitó la vida a la niña de 6 años, el hermano de Romina Yan regresó al país.

Sorpresivamente, lo hizo en sillas de ruedas. Las cámaras de LAM (América TV) capturaron el momento exacto en el que arribaba al país sin la compañía de sus seres queridos. En el ciclo que conduce Ángel De Brito, abordaron el tema y revelaron cuáles fueron los verdaderos motivos que le impedían caminar por sus propios medios.

Tomás Yankelevich volvió al país sin poder caminar

Mila Yankelevich falleció el pasado 29 de julio en Miami, cuando una barcaza de mediano porte chocó contra el velero en el que se encontraba la niña. Ese día, la tragedia nuevamente sacudió a la familia de Tomás Yankilevich, ya que hacía 15 años había perdido a su hermana Romina, la recordada actriz infantil de 36 años, a causa de muerte súbita. Tanto el heredero de Cris Morena como su pareja, Sofía Reca, no habían pisado Argentina desde que sucedió el fatídico episodio. Sin embargo, hoy, a dos meses y medio, el productor arribó a Ezeiza y fue capturado por las cámaras de LAM (América TV) donde revelaron que viajó solo, sin la compañía de su familia y que se quedará unos días en Buenos Aires.

“Hoy llegó Tomás después de la tragedia en Miami en la que perdió a su hija, en un episodio triste. Viajó solo”, comenzó diciendo Ángel De Brito mientras se veía la secuencia de cómo se trasladaba por los pasillos del aeropuerto en sillas de ruedas.

Ante la sorpresa del panel por ver al empresario en esa situación, el conductor explicó que estaba inmovilizado debido a una “lesión menor”, aunque debe mantener ciertos recaudos para la pronta recuperación: “Me dijeron que fue una cosa mínima de ligamentos jugando al pádel, lo operaron y tiene una bota y está en rehabilitación de eso”.

En concreto, Tomás vino a reencontrarse con su padre Gustavo Yankelevich en medio del duelo familiar para resolver diversas situaciones laborales y familiares. “Se decían muchas cosas, pero vino a reunirse con su papá, Gustavo”, afirmó el periodista portador de la noticia, tomando como fuente la consulta a personas del entorno cercano al clan.

Por su parte, Laura Ufal contó que el director de contenidos decidió viajar en clase turista descartando la posibilidad de hacerlo en primera: “Se cree que es para pasar inadvertido”. “Generalmente, pasás más inadvertido en primera. En económica te sacan una foto durmiendo”, lanzó Yanina Latorre tratando de entender el porqué del cambio de decisión. “Nadie entendía, ni las azafatas entendían por qué él tenía el boleto en mano”, explicó Ufal. “La debió de estar pasando muy mal… encima viajar con la bota así”, disparó la presentadora de Sálvese Quien Pueda.

Lo cierto es que, una y otra vez, Ángel se encargó de dejar en claro que se habían terminado las especulaciones y que “solo se vino a reunir con su padre”. A pesar de que todo apunta a que padre e hijo se estarían acompañando en el duelo que los une como familia, en el ciclo del programa de espectáculos remarcaron: “Se encuentra en el medio del proceso de venta de Telefe. Algunos dicen que ya se vendió, otros dicen que no está cerrada la operación. En Telefe me dicen que no está cerrada la operación”. Finalmente, concluyeron en que el personal del canal en cuestión ya se está despidiendo de los trabajadores de la televisión tomando nuevos rumbos que los llevaban a alejarse del territorio nacional.

La visita de Tomás Yankelevich a su padre está cargada de especulaciones y versiones acerca del futuro financiero de la familia y de los nuevos pasos a seguir tras la venta de uno de los canales más importantes de la televisión argentina. No obstante, el reencontrarse con su progenitor también genera que inevitablemente se recuerde la tragedia que los atravesó y los dejó marcados de por vida.

