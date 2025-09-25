Daniel Hendler, Carla Peterson, Natalia Oreiro y Duki arrasan en Netflix con el gran estreno de tres nuevas películas argentinas

Las producciones argentinas están atravesando un momento de expansión y visibilidad impresionante. Netflix, junto a directores, actores y músicos consagrados decidió reforzar la apuesta por contenidos locales. Desde dramas íntimos hasta documentales y relatos inspirados en hechos reales, las nuevas propuestas nacionales confirman la capacidad de la industria para crear historias universales con sello propio. En este contexto, llegan tres estrenos que prometen atrapar a los usuarios de la plataforma de streaming

Carla Peterson y Daniel Hendler conquistan con 27 noches

Dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, junto a la inigualable Marilú Marini y la participación de Carla Peterson y Humberto Tortonese, “27 noches” se presenta como una de las grandes apuestas de Netflix para este año. Inspirada en el libro de Natalia Zito y producida por La Unión de los Ríos, la película combina drama, tensión y un trasfondo humano que interpela al espectador.

27 Noches en Netflix

La trama sigue a Martha Hoffman, interpretada por Marilú Marini, una excéntrica y millonaria de 83 años que es internada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. Será la perito judicial Casares, personificada por Carla Peterson, quien deba determinar si realmente existe una enfermedad o si se trata de una estrategia familiar para quedarse con su fortuna. Una historia cargada de suspenso y preguntas éticas sobre el poder, la libertad y los lazos de sangre. Su estreno en Netflix será el 17 de octubre.

Rockstar: Duki desde el fin del mundo

El fenómeno de la música urbana argentina llega a la pantalla con “Rockstar: Duki desde el fin del mundo”, un documental que recorre la vida y carrera de Mauro Ezequiel Lombardo, conocido mundialmente como Duki. Bajo la dirección de Alejandro Hartmann, la producción combina entrevistas, material inédito y testimonios de figuras como Bizarrap y Nicki Nicole, construyendo un retrato íntimo y a la vez generacional.

El film cuenta su camino desde las batallas de freestyle en El Quinto Escalón hasta los estadios más importantes del mundo, como River Plate y el Santiago Bernabéu. Además, aborda el contraste entre su identidad personal y su alter ego, reflejando una etapa de redefinición en su carrera. Con estreno previsto para el 2 de octubre en Netflix, la producción promete convertirse en un hito para los fanáticos y para toda una generación marcada por el trap.

Natalia Oreiro protagonista en La mujer de la fila

En el terreno del cine nacional, La mujer de la fila trae de regreso a Natalia Oreiro en un papel profundamente desafiante. Dirigida por Benjamín Ávila, la película se inspira en la vida de Andrea Casamento, activista y fundadora de una red de apoyo a familiares de personas detenidas.

La historia se enfoca en los vínculos humanos atravesados por la injusticia y la resiliencia, con una actuación de Natalia Oreiro que ya ha generado elogios en las primeras proyecciones. El estreno está programado para el 31 de octubre, consolidando a la actriz en su faceta más comprometida y dramática.

Con estas tres propuestas, Argentina se instala nuevamente en el mapa internacional de la cultura y el entretenimiento. Netflix y la pantalla grande se convierten en las vidrieras de historias que viajan desde lo íntimo hasta lo global, con nombres como Daniel Hendler, Carla Peterson, Duki y Natalia Oreiro como embajadores del talento local.