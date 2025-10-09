Elba Marcovecchio señaló el presunto motivo por el que Wanda Nara habla de las partes íntimas de Mauro Icardi

Elba Marcovecchio no tuvo filtros a la hora de explicar por qué cree que Wanda Nara se burla de las partes íntimas de Mauro Icardi, luego de que la conductora volviera a hacer referencia al tema en la nueva publicidad que lanzó Telefe para promocionar la nueva temporada de Masterchef Celebrity. A favor de su defendido y en contra de las acciones de la modelo, la letrada llamó la atención por sus declaraciones durante una nota con Mariana Fabbiani.

Elba Marcovecchio contó su teoría de por qué Wanda Nara se burla de las partes íntimas de Mauro Icardi

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi fue sumando capítulo tras capítulo. Uno de ellos fue la polémica publicidad de maní que protagonizó la empresaria cosmética tras la filtración del video íntimo de su expareja y padre de sus hijas, Francesca e Isabella. Aunque aclaró que se trataba de un simple anuncio comercial, los usuarios de las redes sociales opinaron que se burlaba del futbolista.

Ahora, Wanda Nara volvió a mencionar este snack durante el avance de la nueva temporada de Masterchef Celebrity y generó un gran revuelo. "¿Es maní?", le pregunta Damián Betular a ella, quien interpreta a una psicóloga, en una especie de sketch. "Sí", responde la mediática. Este breve ida y vuelta llamó la atención y la puso nuevamente en el ojo de la tormenta.

Elba Marcovecchio

Por esta razón, en el Diario de Mariana (América TV) le consultaron a Elba Marcovecchio qué piensa sobre esta particular actitud de Wanda Nara contra Mauro Icardi, a quien la abogada representa en su guerra judicial con la conductora. “Esto es una sátira", manifestó con cierta molestia y en total defensa de su cliente.

Luego, agregó que no cree que el canal "se prenda a las chicanas de Wanda" y aseguró que esto "lo único que demuestra es que ella no lo suelta a Mauro". En este sentido, Elba Marcovecchió aseguró sobre Wanda Nara "tiene una obsesión” con Mauro Icardi pese a estar separada de él y verlo feliz con la China Suárez.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Además, la letrada explicó en el ciclo de Mariana Fabbiani que Wanda Nara hace alusión a los genitales de Mauro Icardi porque sabe que esto le afecta. “Estar hablando de la genitalidad con la importancia que tiene la virilidad en un hombre, me parece que no es punto que tengamos que estar hablando de esto“, expresó tajante.

En esta misma línea, Elba Marcovecchio mencionó la responsabilidad que tiene la señal al pasar una escena de este estilo donde se busca perjudicar a otra persona. “Telefe es el canal de la familia. Mauro fue agredido de forma baja, siendo el padre de las hijas de Wanda", explicó.

Fue en ese entonces cuando el panelista Guido Záffora le dijo que la propia China Suárez subió una picante foto de su pareja donde tenía como objetivo mostrar su miembro, dejando en claro que ellos también siguen la polémica. Sin embargo, ella negó que esto fuera así y agregó que "lo único que hace es defenderse como puede. No confundamos un ataque con una defensa”.

Para terminar, la entrevistada remarcó: "Estamos enseñándole a todos nuestros chicos que no se tiene que estar hablando de los cuerpos ajenos". De esta manera, Elba Marcovecchio señaló que el presunto motivo por el que Wanda Nara habla de las partes íntimas de Mauro Icardi es porque "tiene una obsesión" con él y sabe que esto afecta su autoestima.