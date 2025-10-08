Gabriel Rolón, sobre el amor y los límites de la pareja: "La libertad funciona cuando está acotada"

Gabriel Rolón abordó el amor y los límites de la pareja desde una perspectiva que busca ordenar el vínculo sin perder de vista la libertad. Su planteo se apoya en conceptos claros y propone pensar las relaciones desde una lógica compartida. A través de ejemplos cotidianos y referencias clínicas, trazó una línea entre el deseo individual y el acuerdo mutuo.

Gabriel Rolón reflexionó sobre el amor y los límites que existen en las parejas

Gabriel Rolón volvió a poner en foco una de las tensiones más frecuentes en los vínculos afectivos, el amor y los límites de la pareja. Con una mirada que combina experiencia y observación, planteó una reflexión que invita a revisar cómo se construyen los acuerdos dentro de una relación.

Gabriel Rolón

En su participación habitual en Perros de la Calle (UrbanaPlay 104.3 FM) con Andy Kusnetzoff, el psicoanalista reflexionó sobre cómo la libertad dentro de la pareja puede convertirse en un problema si no se establecieron acuerdos. “La libertad absoluta no es libertad, es locura”, advirtió, marcando el tono de una charla que recorrió los desafíos de las relaciones modernas.

Durante la conversación, Gabriel Rolón señaló que muchas personas tienen una relación conflictiva con los límites, incluso dentro de la pareja. “Está lleno de gente que no soporta que le pongan límites. No importa cuál sea. Si vos le decís ‘cada tanto salí con alguien, pero contámelo’, enseguida preguntan ‘¿y si quiero más?’”, explicó.

Gabriel Rolón y Andy Kusnetzoff

Según el psicólogo, ese impulso a “ir siempre más allá” no es sinónimo de libertad, sino de una dificultad de la persona para aceptar el no. Para llevar mayor claridad, lo comparto con ciertas actitudes cotidianas vistas durante la pandemia de 2020: “Había gente que decía ‘no podés salir’, y respondían ‘yo salgo igual’. No soportan que alguien o algo les diga que no”.

En la misma línea, Gabriel Rolón explicó que establecer parámetros no oprime, sino que ordena a la pareja o al individuo. “La libertad funciona cuando está acotada justamente. La supuesta libertad de hacer lo que uno quiere no es libertad, es locura”, sostuvo. En su visión, la ausencia de límites no conduce al bienestar, sino al descontrol: “Si todo vale, si nada tiene marco, lo que aparece no es amor, es caos. Hay límites hasta para la vida misma”.

Por su parte, el psicoanalista también alertó sobre las personas que no toleran ser frenadas y terminan usando la manipulación para conseguir lo que quieren. “Hay quienes no pueden aceptar un no, y entonces te castigan, te manipulan con la plata o con los hijos. No soportan la idea de que algo se terminó”.

A su vez, Gabriel Rolón considera que esa resistencia a aceptar los parámetros está vinculada a una inmadurez emocional. “Freud decía que los chicos son perversos polimorfos. Quieren lo que quieren; si no se lo das, lloran o se lo sacan al otro. Bueno, hay adultos que siguen igual”, concluyó.

Gabriel Rolón

Gabriel Rolón retomó su planteo sobre el amor y los límites de la pareja con una mirada que busca ordenar los vínculos sin perder de vista la libertad. Su enfoque propone acuerdos claros como base para una convivencia equilibrada, donde cada parte pueda sostener su espacio sin desdibujar el sentido del vínculo.

VDV