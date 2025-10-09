La palabra de Charlene de Mónaco sobre la tragedia que marcó su vida: “No creo que ese dolor desaparezca jamás”

Charlene de Mónaco abrió su corazón y compartió el motivo personal que la llevó a dedicar una parte esencial de su vida a la prevención de los ahogamientos. Un año después de haberse unido a la familia Grimaldi tras su boda con el príncipe Alberto, la exnadadora olímpica creó la Fundación Princesa Charlene de Mónaco, destinada a fomentar la seguridad en el agua y la educación infantil a través de los valores del deporte. Desde entonces, se ha convertido en una voz activa y global sobre esta causa.

Charlene de Mónaco habló sobre la tragedia que marcó su vida

En una entrevista con el medio francés Ouest-France, la princesa expresó su preocupación por el aumento de muertes por ahogamiento en los últimos años. Solo en lo que va de 2025, en España se registraron más de 300 fallecimientos, la cifra más alta de la última década. “El agua debe seguir siendo un lugar de alegría, no de luto”, señaló, convencida de que gran parte de estos accidentes se pueden evitar con educación y prevención.

Fundación Charlene de Mónaco

Charlene explicó que su compromiso con esta causa no responde solo a su experiencia como deportista, sino también a una herida personal. “Es un tema que me afecta profundamente, no solo como nadadora. De niña, mi primo Richard se ahogó en un río, muy cerca de la casa de mi tío. Tenía solo cinco años. Fue devastador. No creo que ese dolor desaparezca jamás”, confesó por primera vez.

La princesa también recordó otro episodio doloroso ocurrido en 2018, cuando la hija de unos amigos cercanos perdió la vida en un accidente similar. “Nada podía devolverle la vida a su bebé y no puedo imaginar el dolor que ambos sintieron en ese momento”, contó en declaraciones a Point de Vue.

Charlene de Mónaco

Desde que fue madre de los príncipes Jacques y Gabriella, Charlene quiso que los mellizos tuvieran una relación segura con el agua. Aprendieron a nadar desde muy pequeños y hoy participan en actividades de buceo y rescate en la marina monegasca.

A una década de la creación de su fundación, la princesa continúa impulsando programas gratuitos de enseñanza de natación, formación de socorristas y campañas educativas en escuelas y clubes deportivos. Para Charlene de Mónaco, enseñar a nadar no es solo una habilidad, puesto que se trata de una herramienta para salvar vidas.

