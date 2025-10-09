Thiago Medina fue dado de alta del hospital: los detalles

Este 9 de octubre, a poco de cumplirse un mes del trágico accidente, Thiago Medina recibió el alta médica. La feliz noticia la dio Daniela Celis mediante sus redes sociales, con una gran emoción debido a los difíciles momentos que atravesaron en relación con el complicado cuadro de salud que atravesó el ex Gran Hermano.

Daniela Celis confirmó el alta de Thiago Medina

La espera terminó. Este jueves, Thiago Medina podrá volver a su hogar, luego de 28 días de internación y haber luchado por mantenerse con vida. "Llegó el tan esperado día", compartió Daniela Medina, expareja y madre de las hijas del joven de 22 años, en Instagram.

En una segunda publicación, detalló: "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha. El alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno".

Y siguió: "Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería".

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención garantizando atención y contención, que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria", finalizó.

Noticia en desarrollo