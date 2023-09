Natalia Oreiro sorprendió a sus seguidores con un recuerdo vintage de sus quince años. La uruguaya compartió una foto con un cambio de look del que se arrepintió toda su vida.

Desde Instagram, Natalia Oreiro compartió la cajita de preguntas para sus seguidores donde les preguntaba que recuerdos quemarían. La actriz sorprendió al revelar como tuvo un radical cambio del look que no fue el más acertado y el que desearía dejar en el olvido.

La uruguaya quedó sorprendida de los comentarios que recibió, pero los que más le llamó la atención fueron los cambios de look. “Me hice varios y creo del que más me arrepiento en mi vida es el que me hice para mis quince años”, comenzó relatando la uruguaya. Acto seguido, Natalia Oreiro mostró la foto quinciañera.

La foto retro de Natalia Oreiro

La uruguaya contó que su madre era peluquera y le pidió un cambio completo de look. “¿Qué te parece si me lo cortas por acá y me haces permanente?”, fue el pedido de Natalia Oreiro a su madre.

Natalia Oreiro y su foto retro con su corte de pelo

“La cara de mi madre no me la olvido más. Cuestión que me lo cortó, me hizo la permanente y parezco una oveja”, contó Natalia Oreiro a sus seguidores entre risas. Al finalizar agregó: “Igual lo recuerdo como una de las mejores épocas de mi vida, mis quince años fueron todo para mí”, cerró la uruguaya entre sonrisas un recuerdo para el olvido.

J.M