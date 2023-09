Hace 11 años, Merlín Atahualpa llegó a la vida de Natalia Oreiro fruto de su relación con Ricardo Mollo. El pequeño es muy cuidado por sus padres, tan es así que mantiene una estricta dieta a base de pescado.

Ambos padres decidieron hace años implementarle esta particular dieta a su hijo debido a que el cantante de Divididos solo come pescado de forma eventual y la actriz uruguaya es vegetariana.

Merlín Atahualpa mantiene una dieta a base de pescados.

En diálogo con LAM, la cantante compartió: “Él come pescado diariamente; yo no como ningún tipo de carne, y el papá, a veces sí. Durante el embarazo tomé unas pastillas que tenían aceite de bacalao, y en la lactancia también, porque es muy importante…".

Natalia junto a su hijo.

Por último, Natalia Oreiro se tomó el tiempo para aclarar que Merlín Atahualpa disfruta de su dieta pescetaria: “Cuando empezó a comer, me pidió pescado crudo. ¡Come lenguado crudo! Yo lo veo y digo: 'Esto no puede ser mi hijo. Es un oso' (…). Come mañana y noche pescado, lo cual es buenísimo para él, porque es buenísimo para el cerebro. También come algas”.

Natalia Oreiro compartió una divertida anécdota

La actriz uruguaya también mencionó que si su hijo desea comer otro tipo de carne, ella no tiene ningún problema con eso: "Yo no tengo problema con que coma lo que sea”.

Para cerrar el tema, Natalia Oreiro compartió una divertida anécdota en LAM: “La otra vez fuimos al parque y me dice: '¿Qué es esto?'. Y yo dije: 'Lo estoy matando'. ¿Cómo un chico de casi 4 años va a decir qué es esto ¡y son papas fritas!? Claramente se comió todo el plato. Lo salado le llama más la atención que lo dulce, cosa contraria a mí. Yo muero por los chocolates”.

J.C.C