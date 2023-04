Natalie Weber se refirió a los rumores de embarazo con Mauro Zárate con una picante frase: “Es más probable que...”

Natalie Weber está próxima a emprender un viaje de vuelta a Buenos Aires, luego de que se diera a conocer su participación en Desayuno Americano a partir del 10 de abril por América TV. La modelo estaba acompañando a su pareja, Mauro Zárate, en Italia, tras su operación por rotura de ligamentos.

La estadía en el país europeo comenzó a despertar rumores, por alguna razón, de un posible embarazo. Los seguidores de Natalie le preguntaban cada vez con más regularidad sobre si en verdad estaba en la dulce espera y, ante toda esta catarata de consultas, la modelo fue contundente al explicar que es biológicamente imposible, sin nunca perder su sentido del humor.

“Acá leyendo que la mayoría puso: ‘otro baby en camino’, o: ‘¿estás embarazada?’”, comenzó escribiendo en su descargo. La situación escaló rápido y Weber lanzó tajante: “Yo ligadísima hace cuatro años. Hay más chances que el dólar vuelva a 20 que tener otra bendi. Ligadas, cortadas, divididas, separadas, imposible de unir (no están atadas)”.

La modelo continuó hablando de su condición y afirmó que podría intentar con otras alternativas, en el caso de querer tener otro hijo con el ex jugador de Vélez y Boca, explicando: “Solo podría con tratamiento de fertilidad, adopción o subrogación de vientre. Creo que lo conté 75 veces. Pero, como el público se renueva lo vuelvo a contar. Evidentemente, ayer eran todos nuevitos”.

Para concluir con su comunicado, Natalie confesó sentirse insegura por momentos, teniendo la necesidad de comunicarse con su médico de vez en cuando. “Igual, también debo admitir que cada vez que me dicen ‘mi prima, tía, amiga, mamá quedó embarazada estando ligada’, le cae un WhatsApp a mi ginecólogo corroborando que estén cortadas y no atadas”, escribió, agregando: “¿Por qué la cara de susto, no? Si están tan cortadas, ¿de qué te asustás beba?”.

De esta manera, con su usual sentido del humor y cercanía con sus seguidores, Natalie Weber confirmó que no está en la dulce espera e, incluso si quisiera, se le haría físicamente imposible, dado que se hizo un tratamiento especial para evitarlo.

