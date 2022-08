Nazarena Vélez cuestionó a Laurita Fernández y la comparó con la China Suárez

Nazarena Vélez lanzó unos filosos comentarios contra Laurita Fernández luego de ver un informe en LAM en donde se la entrevistó para saber los detalles de su relación con Nicolás Cabré, con quien parecía haber un acercamiento tras terminar su romance.

"No tengo nada para decir. Nada me interesa menos que esta nota", dijo la panelista luego de lanzar una irónica risa sobre los dichos de la bailarina. "Tengo una con Fede Bal…", le acotó Ángel de Brito con humor.

"Pero, ¿por qué le guardás rencor a ella?", le consultó Fernanda Iglesias. "No le guardo rencor. No me cae bien", aclaró Nazarena, al tiempo que Yanina Latorre acotaba: "Pero fue Fede el que le falló a ella (Barbie Vélez). Sino sos Wanda con la China…".

"¿Vos decís que Laurita es igual que la China?", consultó Ángel y Vélez no dudó: "Sin ninguna duda. Con Barbie se comportó de la misma manera", dijo ante la sorpresa de todos.



"Si acá todas somos compañeras de trabajo y yo me meto con el novio de Pía (Shaw). Después vengo y la abrazo. No me parece. Igual, le terminó haciendo un favor. Ellas eran compañeras de teatro. Se iban a comer juntas", cerró Nazarena revelando una actitud de Laurita Fernández.

Laurita Fernández habló sobre Nico Cabré en medio de los rumores de un acercamiento

Laurita Fernández mantuvo una entrevista radial en "Agarrate Catalina" y habló como nunca sobre Cabré. "Me encanta que tengamos re buen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos", aseguró.

"Terminar bien las relaciones, el tiempo te da eso, en el momento en que te separas siempre son aguas bastante revoltosas, el vínculo que genero, se genera después, cuando la ruptura ya sanó", aclaró luego en su charla con Catalina Dlugi. "Me quedo con lo lindo que deja cada vínculo, me da paz saber cómo está el otro y que sepan que estoy bien. No siempre se termina bien, soy recontra emocional, no soy súper evolucionada", cerró.