Ni blanco ni marrón: María Vázquez demostró cuál es el color tendencia del próximo verano

María Vázquez volvió a dar cátedra de cómo llevar un look relajado y sofisticado con prendas básicas. Además, la conductora adelantó cuál es el color que se llevará en la próxima temporada: primavera verano 2026. A través de sus redes sociales, la esposa de Adolfo Cambiaso impuso tendencia y se llevó todos los halagos por parte de los usuarios de las redes sociales.

El look súper chic de María Vázquez que adelanta el color de la próxima temporada

María Vázquez es una apasionada de la moda, las tendencias y del estilo chic. En esta oportunidad, la modelo posó con un look fresco y trendy que no pasó desapercibido en las redes sociales. Además, la modelo dejó en claro cuál será el color que se usará en la próxima temporada y no es ninguno de los que suele ver con normalidad como aquellos tonos vibrantes o clásicos.

Se trata del off white, una tonalidad neutra que no es blanca ni beige y que aporta mucha luz al outfit. Es ideal para vestir elegante y combinarlo con una amplia paleta cromática, desde colores tierra hasta los más llamativos. Esta tendencia va perfecto para quienes buscan salir del blanco clásico sin perder luminosidad ni estilo.

María Vázquez

En las imágenes que compartió María Vázquez en su red social de Instagram, donde la siguen más de 300 mil personas, se la puede ver posando en el jardín de su casa con un vestido largo sin mangas de color off white. Este diseño contiene una silueta recta y está confeccionado en un tejido liviano, que lo vuelve simple con toques elegantes.

María Vázquez

Para marcar la figura, la presentadora sumó un cinturón ancho de cuero marrón con hebilla de estética vintage, que aporta contraste y un aire rústico. Su outfit se completó con unas sandalias bajas tipo romanas, que ofrecen mayor comodidad que unos zapatos altos.

El detalle que elevó su look fue el accesorio que llevó en su mano. Hablamos de su bolso con forma circular y estructura rígida, realizado en fibras naturales, lo que le brinda un guiño artesanal y bohemio a su atuendo. Además, la top model mostró en algunas postales que sumó unas gafas de sol con formato redondeado y cristales en degradé, que van desde un negro a un caramelo, integrándose así a la paleta cálida de su conjunto sin restar protagonismo a la prenda.

María Vázquez

El estilismo de María Vázquez incluyó un cabello suelto y un maquillaje suave que reafirmó su estilo clásico, sobrio y armonioso. Como era de esperarse, su posteo, que estuvo acompañado de un emoji de corazón rosa, cosechó una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores y cientos de mensajes que halagaban su propuesta súper chic.

Sin dudas, su look es sinónimo de elegancia relajada en un tono que no es ni blanco ni marrón, sino que se trata del off white, el básico renovado de la moda contemporánea y la nueva tendencia del próximo verano.