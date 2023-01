Nicolás Cabré está muy activo en redes sociales y en su última publicación quiso compartir el tierno gesto que tuvo su hija, Rufina Cabré, con una empleada doméstica durante el tiempo que estuvieron de vacaciones.

"Hola señora que limpia, abra el cajón hay algo para ud", decía la nota que la pequeña escribió y que Cabré mostró en una publicación en Instagram donde además dejó ver cuál era la sorpresa: dos chocolates.

"Esta fue la nota y el regalo que encontré, cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel", comentó Nico y luego elogió la actitud de su hija: "Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor".

Luego, le dedicó: "Rufita hermosa, sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejas es de otro planeta. Por favor no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón. Dos cosas más… gracias por autorizarme a mostrar esto. Y gracias por ser mi hija, la más buena, la más dulce y hacerme el papa más orgulloso del mundo siempre", escribió el el posteo que se llenó de mensajes felicitando a Rufina.

Nicolás Cabré le dedicó una publicación a la China Suárez: "La felicidad que me da"

Es de público conocimiento que en este último tiempo, la relación de Nicolás Cabré con la China Suárez se ha hecho más pública por las publicaciones que ambos hacen en sus redes, demostrando los diferentes momentos que comparten como familia.

Recientemente, Nicolás Cabré sorprendió a sus seguidores con un tierno posteo que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram en el que le dedicó unas tiernas palabras a la China Suárez, madre de su hija, Rufina: "No tenes idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenes idea de lo lindo e importante que es para mi que hayan venido. Gracias, las quiero", expresó el actor.

La emotiva publicación se dio luego de que la China Suárez llevara a su hija Rufina a ver la obra que dirige su papá, "Tom, Dick y Harry".