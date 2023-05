Nicolás Vázquez y Mercedes Funes se conocieron en el 2000 siendo compañeros de elenco de la novela "Calientes". Los actores tuvieron química y comenzaron a salir, primero a escondidas, mientras la ficción se emitía por ElTrece.

La pareja crecía y se afianzaba a pasos agigantados por lo que decidieron apostar por la convivencia tras dos años de noviazgo. La relación de Nicolás Vázquez y Mercedes Funes parecía completamente consolidada, de hecho se casaron.

Nico Vázquez y Meme Funes.

A seis años de haber empezado a salir, Nico le propuso casamiento a la actriz y juntos se prometieron amor eterno ante los ojos de Dios. En diálogo con este medio que cubrió la boda y la convirtió en tapa, la pareja expresó en el 2006: "Nos casamos para proyectar una vida juntos".

Era de público conocimiento que Nico y Meme soñaban con la idea de convertirse en padres, pero luego de casarse, nada salió como esperaban. Los problemas para la pareja llegaron cuando el actor empezó a trabaja en "Casi Ángeles".

Nico Vázquez y Meme Funes en su casamiento.

Cómo fue la ruptura de Nicolás Vázquez y Mercedes Funes

En primera instancia, hubo rumores de romance de Nico Vázquez con Emilia Attias, aunque ambas partes se encargaron de desmentirlo. Sin embargo, más tarde el artista fue vinculado con Gimena Accardi, quien también participaba de la ficción de Cris Morena.

Esto desató una crisis irremontable para Vázquez y Meme Funes. A tan solo 4 meses de haberse casado, pusieron punto final al matrimonio. Nico se fue de la casa que compartían y se mudó solo a San Isidro.

Meses después, empezaron a salir a la luz las fotos de Nico Vázquez con Gimena Accardi, su actual esposa, por lo que el actor no pudo evitar más la situación y blanqueó su nuevo romance con la que en aquel entonces era su compañera de trabajo en "Casi Ángeles".

Gime Accardi y Nico Vázquez en "Casi Ángeles".

Cómo es el vínculo actual de Nico Vázquez y Meme Funes

En diálogo con Andy Kusnetzoff, Meme Funes recordó lo mal que la pasó cuando se separó de Nicolás: "Me perseguían fotógrafos y no entendía nada. De pronto cada cosa que hacía parecía muy importante para el mundo. El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igual entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís. Nadie logró verme sentada llorando diciendo 'oh, mirá lo que me pasó’. No lo hice porque decidí no hacerlo".

Nico Vázquez y Meme Funes.

Con respecto a cómo es hoy poy hoy el trato con Nicolás Vázquez, Mercedes Funes aclaró: "Nicolás y yo no tenemos ningún vínculo en el presente, pero tenemos cariño por lo vivido, incluso por las cosas que no estuvieron buenas o las que hubiera preferido de otro modo. Uno tiene que avanzar y seguir adelante".