Susana Giménez se prepara para su regreso a la televisión argentina el próximo 15 de septiembre, tras abandonar su clásico programa de los domingos durante 5 años. Y, en medio de las expectativas, se filtraron unas imágenes que muestran un adelanto de lo que se viene.

Mientras su producción trabaja día y noche para cumplir con las exigencias de Susana, en las últimas horas trascendieron unas fotografías de la famosa vedette junto a Nicolás Vázquez y Rodrigo De Paul en lo que sería un adelanto de su sketch.

Los detalles del sketch de Susana Giménez junto a Rodrigo de Paul y Nico Vázquez

Susana Giménez abandonó su clásico programa de los domingos durante 5 años, sin embargo, ahora parece que volverá con grandes invitados, musicales e incluso los famosos llamados a su público que la volvieron viral en varias ocasiones.

Así, la famosa vedette se prepara para su regreso a la televisión argentina el próximo 15 de septiembre. Mientras su producción trabaja día y noche para cumplir con las exigencias de Susana, en las últimas horas trascendieron imágenes que adelantan su popular sketch.

Ángel de Brito, en su programa de streaming, había advertido que la diva fue a la concentración de la selección argentina para poder grabar el famoso sketch que siempre acompañó todas sus temporadas. "No estuvieron tan concentrados porque los estuvo distrayendo anoche Susana Giménez que cayó a la concentración, a la AFA, no con fines no- santos” dijo el conductor.

“Fue a grabar su sketch para la vuelta a la tele en donde va a estar con los jugadores de la Selección”, explicó y remarcó: “Estuvo Yayo con Caro Pardíaco, estuvo Betular, estuvo Nico Vázquez, estuvo Peter Lanzani, estuvo Sebastián Estévanez, Jorgelina Aruzzi grabando el sketch de Susana con la peluquita negra”.

En las imágenes, Susana Giménez está lookeada de su emblemático personaje junto a los famosos en medio de la cancha en donde se encuentra parte del equipo argentino. Además, destaca una foto emblemática de la vedette abrazada a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en el gimnasio del predio.

De esta forma, la diva regresará a su mítico programa tras 5 años fuera de la pantalla chica. Así se van develando diversos detalles de la programación que podría contar con un memorable sketch con grandes figuras de nuestro país.

