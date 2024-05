Nicole Neumann y Fabián Cubero confirmaron su separación en mayo de 2017 y los motivos fueron contundentes.

El primero en hablar de esta ruptura fue el ex deportista, quien dio una entrevista en LAM en el que contó los detalles de esta decisión.

"Esto arrancó con una crisis personal de ella. Nicole empezó a tener dudas sobre su vida, sobre lo que quiere de acá en adelante. Estuvo haciendo terapia para ver qué le pasaba Llegado cierto tiempo, tomamos la decisión de separarnos", dijo Fabián Cubero en ese entonces.

La separación entre la ex pareja se convirtió en una de las más polémicas del último tiempo y las rivalidades persisten aún hoy.

Cuál fue la frase de Nicole Neumann sobre su ruptura con Cubero

En medio de las diversas versiones sobre los motivos de la ruptura, Nicole Neumann se animó a contar qué pasó entre ellos cuatro años después de lo sucedido.

La modelo abrió su corazón en una entrevista en la que reveló todos los detalles desconocidos de esta decisión. "Cuando me di cuenta que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas, lo viví como una frustración enorme", dijo en una entrevista en 2021.

"La culpa me carcomía y me presionaba porque sentía que tenía que tener la pareja perfecta por el resto de mi vida", aseguro Nicole Neumann quien también confesó que simulaba adelante de sus hijas para no hacerlas sufrir.

"Llegaba a las 11 de la noche, me calzaba los rollers y salía por el barrio como loca. No quería que me viesen triste", confesó Nicole Neumann.