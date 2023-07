Nicole Neumann e Indiana Cubero protagonizan uno de los mayores conflictos entre madre e hija en la actualidad. Según informaron varios medios, la adolescente habría puesto una denuncia en contra de la modelo por violencia física y psicológica. Tras el regreso de Disney con sus hijas más chicas, la rubia desmintió la acusación judicial, pero la ausencia de Indiana señala todo lo contrario.

La denuncia de Indiana Cubero contra Nicole Neumann

A fines de 2022 y durante la temporada de las vacaciones se desataron una series de polémicas que giraban alrededor de la maternidad de la modelo. A sus seguidores les llamó la atención la ausencia de Indiana en muchas de las actividades familiares que Nicole suele mostrar en sus redes sociales.

La joven se había instalado en Mar del Plata junto con Fabián Cubero y su familia del lado paterno para pasar toda la temporada de verano. Está decisión encendió las alarmas, ya que la modelo estaba viajando a Europa para buscar su vestido de novia con Allegra y Sienna. Además, Fabián y Mica Viviciconte también se fueron de vacaciones, pero Indiana quiso quedarse en Mar del Plata.

Semanas más tarde de aquel primer escándalo, Neumann señaló que su hija no se fue de vacaciones ya que debía rendir una materia pendiente. Pero no fue ella quien la acompañó, sino el exfutbolista que la esperó y la felicitó a la salida luego de aprobar. Con la vuelta a clases hubo una serie de sucesos que los medios no se enteraron hasta hace un mes.

Indiana Cubero junto a Fabián Cubero y Mica Viciconte

Según informaron en Intrusos, la adolescente de 15 años habría denunciado a su propia madre por agresiones y ésta no podría acercarse a ella en el perímetro de la escuela, a pesar de que debe ir a buscar a las otras dos pequeñas. “Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecha por Indiana. Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica”, explicó Marcela Tauro.

Esta noticia se dio a conocer luego de que Indiana tuviera un ataque de nervios cuando Nicole aprovechó para cruzarla en el colegio, luego de que la joven no cumpliera con el encuentro pactado que le correspondía pasar con su madre por orden de la jueza. “Tuvo que intervenir la directora del colegio ante el escándalo porque la nena tuvo un ataque de nervios, no quería irse, no se quería ir con ella", cerró Tauro.

Los audios que comprometen a la modelo y las supuestas peleas con Manu Urcera

Luego de que se conociera la supuesta denuncia de la adolescente contra la modelo, la abogada de la pequeña habló en A la Barbarossa y dio detalles de cómo Indiana logró mudarse con su padre. Fabián no le había permitido a su hija mudarse con él ya que, como establece la ley, los niños deben vivir con sus madres.

En un principio, el exfutbolista no creía al 100% todo lo que su hija le decía respecto a su exmujer, por lo que Indiana aprovechó el trayecto hacia el colegio para filmar de manera secreta el tono de voz con el que la modelo le hablaba. En medio de una discusión por un tema que no es relevante, la rubia le sacó el celular a Indiana y no se percató de que estaba grabando.

Lidia Rosenstein, la abogada de la menor de edad, aseguró que Neumann es "Una madre agresiva". "Indiana le pidió a su papá vivir con él... Se le ocurrió grabar a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato, la mamá le quito el teléfono seguía grabado y se escucha a un tercero decir que cosas que no corresponden", explicó dando a entender que hablaba de Urcera.

Nicole Neumann con Sienna y Allegra Cubero

Esa filmación había sido la prueba suficiente para que Indiana se mude junto a su padre y Viciconte. Karina Iavícoli reveló que una de las discusiones con el prometido de la modelo fue porque Indiana conoció a un joven más grande en una de las carreras y los adultos no la habrían dejado comenzar una relación.

"Ella le dijo a su hija que le parecía que era chica para que se ponga de novia. Lo que cualquier madre le diría. Ese habría sido el motivo del enojo de parte de la hija por esa puesta de límites", explicó Karina.

La boda corre riesgo de cancelación

Desde principios de este año, la adolescente y la rubia se perdieron un montón de actividades familiares juntas y viajes que Nicole realizó junto a sus dos hijas. A pesar de la mala relación que tiene con su madre, Indiana aún se lleva bien con Allegra y Sienna, ya que se las ve muy felices cuando pasan tiempo en la casa de Fabián.

Sin embargo, esta distancia y su ausencia en los viajes ponen en peligro la boda que la modelo está organizando con el deportista a fin de año. Incluso, parece que la misma familia de Manu le indicó a la novia que se corriera de los escándalos mediáticos. “No se probó la ropa y la verdad es que a mí me cuentan que todavía está negada”, reveló Maite Peñoñori respecto a Indiana Cubero con la boda de Nicole Neumann.