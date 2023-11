Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron en un viñedo de Neuquén, el pasado miércoles, rodeados de su círculo más cercano. Sin embargo, lo que debería haber sido un día de alegría y amor se convirtió en un escándalo debido a la ausencia de uno de los amigos más cercanos de Nicole, Mariano Lanz, quien acusó al marido de Neumann de no haberlo invitado al evento.

Nicole Neumann y su grupo de amigos en su casamiento

Mariano Lanz compartía una amistad con la modelo desde hacía más de dos décadas. La noticia de su ausencia en el importante día de su amiga sorprendió a muchos, y los detalles de por qué no asistió a la boda comenzaron a salir a la luz. La panelista Majo Martino le escribió a Lanz y reveló que el amigo de Nicole se encontraba muy triste por no haber sido invitado al evento. Mariano Lanz y Nicole Neumann fueron amigos cercanos durante 25 años, y su ausencia en la fiesta afectó su relación.

Así se enteró Mariano Lanz de que no estaba invitado al casamiento

Según Martino, cuando el grupo íntimo de amigos de Nicole supo del casamiento, comenzaron a discutir los detalles en grupos de WhatsApp. Fue entonces cuando Lanz notó que era el único al que no le habían enviado una invitación. Intrigado por eso, se puso en contacto con una amiga de Nicole, Vicky Pascual, quien le habría explicado la razón detrás de su exclusión.

“El motivo por el cual Mariano Lanz no fue invitado es porque él le presentó a muchas parejas que tuvo Nicole a lo largo de su vida, fue el amigo celestino. Esto Manuel Urcera lo sabía y le dijo a Nicole ‘él no viene a la boda’”, informó Martino.

Majo Martino también reveló la reacción de Nicole Neumann ante este conflicto. Según Martino, “Nicole llamó llorando a Mariano, le dijo que Manuel es muy celoso”.

Los invitados al casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann no hizo pública esta polémica, y Mariano Lanz le reveló su situación a la periodista. Majo Martino contó: “Me dijo si me podía llamar y ahí me dice que estaba en Mar del Plata y que estaba muy triste. Realmente estaba muy dolido. Mucho no quiso hablar, él es amigo desde hace 25 años de Nicole Neumann, doy fe de esto”. La pregunta que queda por responder es si Mariano Lanz será incluido en la lista de invitados para la segunda parte de la boda, programada para el 8 de diciembre en Buenos Aires.

SDM