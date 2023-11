Nicole Neumann se casó este 8 de noviembre con Manu Urcera. Una de las noticias del casamiento fue la ausencia de la hija de la modelo, Indiana Cubero, quien se encuentra en un conflicto con su madre y se fue a vivir con Fabián Cubero. Hace algunos días, Lizy Tagliani reveló cómo conoció a su amiga y sorprendió a todos al decir el insólito lugar donde se forjó la amistad que tienen desde hace muchos años.

Lizy Tagliani dio detalles del insólito lugar donde conoció a su amiga Nicole Neumann

La conductora fue de las pocas personas del medio que formó parte de la ceremonia. A raíz de eso, la comediante recordó cómo inició la amistad con la modelo y en una nota con Intrusos se mostró muy emocionada y feliz por el presente de Nicole.

Con respecto a cómo surgió la amistad con la modelo, la comediante dijo: "La amistad surgió en una producción de fotos, su peinador no había ido y estaba yo que me propuse para peinarla y dijo 'no tengo problemas'”.

"Uno de los mitos, todos estaban nerviosos y suponían que ella iba a llegar y no se iba a hacer nada porque no estaba todo como ella quería. Me la habían pintado así. Y cuando ella llegó, le dijeron y no registró y dijo 'bueno, ¿quién me peina?'. Me metí a la pileta con ella, la peinaba, le arranqué los pelos", explicó Lizy Tagliani sobre el primer encuentro que tuvo con su amiga Nicole Neumann.

