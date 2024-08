Mica Viciconte dio una entrevista con “Agárrate Catalina” de Catalina Dlugi en La Once Diez por haber cumplido 7 años en pareja con Fabián Cubero.

“No soy perfecta, soy calentona, tengo mis momentos, sino no hubiese durado, una familia ensamblada, un hijo en común, si hay amor es más fácil y Fabi escucha mucho. No soy pica coco pero necesito descargarme. Nunca hicimos terapia, individualmente tampoco”, arrancó la entrevista.

Mica Viciconte, Fabián, Allegra, Sienna, Indiana y Luca Cubero

El fin de los problemas legales con Nicole Neumann

Hace algunas semanas, los problemas legales entre Fabián Cubero y Nicole Neumann tuvieron un final a través de un abogado. Por lo que Mica Viciconte habló del tema en la entrevista “está bueno como para cerrar un ciclo, pero como pareja no teníamos una traba con todo eso, fueron muchos problemas y muchos conflictos, es como que ahora estamos comiendo sushi, estamos bien, no nos perjudicó en la relación”.

Mica Viciconte, Fabián, Indiana, Allegra, Sienna y Luca Cubero

Es tan así que en el día de hoy compartieron la celebración de la comunión de Sienna Cubero ambas familias y hubo una gran cordialidad, Nicole Neumann, Fabián Cubero, Mica Viciconte, y Manu Urcera posaron junto a sus hijos para la foto de recuerdo de este día para la adolescente. Luego cada padre posó junto a su pareja y la niña por separado.

Además en la entrevista que Mica Viciconte dio para “Agárrate Catalina” se solidarizó con Flor Vigna, cuando se le consultó por la pelea que tuvo la ex combate con Luciano Castro que derivó en la separación de la pareja. “Nunca fuimos amigas pero el tiempo nos hizo dar cuenta que nos hicimos conocidas un poco por esa rivalidad que había en Combate”, detalló la pareja de Fabián Cubero.

Mica Viciconte, Fabián y Luca Cubero

“De los cuernos nunca nadie se salva, de los cuernos públicamente me parece muy tremendo, es más fácil decir bueno me tomo un tiempo o lo que sea, puede pasar que te enamores de otra persona. Sé que hubo unos mensajitos ahí fuera de lugar, no lo conozco a Luciano pero no habla bien de él lo que hizo”, explicó su postura Mica Viciconte para dar por cerrada la entrevista.

VDV