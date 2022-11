Nicole Neumann es una de las modelos argentinas con mayor trayectoria en la profesión y una de las que comenzó desde muy niña en el mundo del modelaje.

Esta noche en su paso por La Noche de Mirtha Legrand, la reconocida modelo estuvo en el backstage del programa de Chiquita y habló con el hots digital de La Mesaza, Pepe Ochoa. El periodista le preguntó a Nicole Neumann a Indiana, su hija mayor, la consideraba una "mini Nicole", dado que ya debutó como modelo.

Nicole Neumann se mostró preocupada por la elección profesional de sus hijas: "Me da cosita"

"Y sí. Las dos, la más grande (Indiana) y a la del medio (Allegra). Las dos están empezando a hacer sus producciones y desfiles", comentó la modelo y presentadora.

Sobre el hecho de si le gusta o no esta elección de sus hijas, Niki fue muy directa: "No sé, a mí me da cosita, porque yo me veo a esa edad y era muy chica, pero bueno", agregó la modelo. Neumann aseguró que de todas formas las acompaña. "Mientras a ellas les divierta, está todo bien, las voy a acompañar, no como un trabajo como lo hacía yo, pero, así como cositas divertidas, está bueno ".

Nicole Neumann sobre la posibilidad de boda con Manu Urcera

Con más de un año de noviazgo, el público le hace a Nicole, dos preguntas claves y que no faltan en una entrevista. La primera, es van a ser padres y la segunda, es si se van a casar.

Sobre la segunda pregunta, la modelo respondió con algo de expectativa: "No sé, la vida lo dirá. por ahí sí, por ahí no. Por ahora estamos muy bien conviviendo y construyendo esta familia entre todos. ¡No necesitamos más!", remarcó la modelo.

Nicole Neumann también aclaró que la relación de Manu Urcera con sus tres hijas fluyó de manera natural y genuina. "Eso es lo más lindo y lo más especial que tiene esta relación. Él desde entada adoptó ese vínculo ye ellas también a él, así que fue muy natural".