¡Otra vez! Nicole Neumann y un picante comentario contra Pampita

Los comentarios entre Nicole Neumann y Pampita no cesan. Después de algunos palitos en sus respectivos programas, la rubia volvió a la carga cuando estaban debatiendo sobre la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Todo comenzó cuando en Nosotros a la Mañana leyeron un viejo posteo en Twitter de la morocha que decía "Hay un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar. Así, simple".

En ese momento, la rubia comentó: "Todos tenemos un placard y un muerto. No nos limpiemos de todo, porque no. Chicos, no tienen memoria... Eso fue publico" y Tomás Dente, su compañero, agregó: "No hay que tener una mirada muy prejuiciosa, pero en su momento Pampita estuvo casada con Martín Barrantes y por una cuestión de infidelidad la relación se rompe y tuvo un divorcio muy fuerte".

Luego Nicole completó su análisis. “Todos cometemos errores, nadie está exento. Nadie puede ponerse en el lugar de decir ‘esto está bien, esto está mal’, y juzgar con el dedo. Todos hemos cometidos errores, algunos aprendemos de esos errores y otros los siguen repitiendo en el tiempo", disparó.

¿Le responderá Pampita?