Nicole Neumann respondió las preguntas sobre Cubero con una picante declaración: “¿Les gustó el programa con Pampita?”

Aunque Nicole Neumann y Fabián Cubero hayan seguido con sus vidas y formado nuevas familias con Manu Urcera y Mica Viciconte respectivamente, sus idas y vueltas legales parecen lejos de acabar. Es que recientemente se divulgó la noticia de que Fabián Cubero no puede salir del país por su deuda de 900 mil pesos con la mamá de sus hijas, Sienna, Allegra e Indiana, quien tuvo que pagar el colegio de las niñas en su totalidad para que puedan empezar el ciclo lectivo.

Era de esperar entonces una multitud de cronistas de Intrusos y demás programas de entretenimiento esperando por Neumann a la salida del estudio de grabación de Los 8 Escalones de los 2 Millones, donde forma parte del jurado. Sin embargo, la modelo no estaba muy a gusto con la situación y apuntó contra los periodistas en sus declaraciones sobre su ex.

Nicole Neumann.

“¿Les gustó el programa con Pampita?”, lanzó la conductora, luego de preguntarle por Cubero. “Ahora no dicen nada. Tanto que me vinieron a preguntar, y ahora no me dicen nada”, agregó, refiriéndose a los rumores de conflicto entre las colegas.

En apuros, Neumann evitó tocar el tema: “Tengo que ir al médico, así que la verdad que no puedo detenerme mucho a hablar”. Ante las reiteradas indagaciones, la modelo exclamó: “No tengo nada para decir”.

Para concluir, la modelo cerró respondiendo a la pregunta sobre la deuda del padre de sus hijas, reiterando que no tenía nada para comentar, y agregando: “Estamos todos muy contentos, y por suerte todos bien”.

H.O