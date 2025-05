De Sidney Sweeney a Lewis Hamilton y Coco Jones, los mejores y peores look de la Met Gala 2025

Como cada año y primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convirtió en sede de una de las galas más esperadas para el mundo de la moda. Este 5 de mayo, la Costume Institute Gala, popularmente conocida como la Met Gala, comenzó con la llegada de las celebridades más importantes del mundo de la moda, la música y el espectáculo.

Este evento, que se organizó por primera vez en 1948 por Eleanor Lambert para recaudar fondos para el funcionamiento del Costume Institute en el Metropolitan Museum of Art, se convirtió en una de las galas más relevantes de la industria, siendo el momento en que las cerebrities despliegan en la alfombra roja sus gustos y apelan a la imaginación para crear un look impactante.

Los mejores y peores looks de la Met Gala 2025

Una vez más, los famosos demostraron cómo la moda trasciende la pantalla. La alfombra roja de la Met Gala 2025 se transformó en un mundo de fantasía, respondiendo al tema del evento que este año que fue Superfine: Tailoring Black Style, inspirado en el libro Mónica L. Miller de 2009 ‘Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity’, donde se celebra el dandismo negro y su impacto en la moda y la identidad cultural a lo largo de más de 300 años.

Bajo estos términos, los looks se convierten en una verdadera experiencia visual, dejando en evidencia el rol de la imaginación para la creación de obras de artes sobre tela. Este año, el código es "Tailored for you", reinterpretaciones de sastrería con enfasis en lo hecho a medida.

Junto a Anna Wintour, editora de Vogue, los co-anfitriones, tanto de la cena como de la alfombra roja, fueron Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y LeBron James, como presidente honorario. Y la lista de famosos presentes contó con celebridades como Miley Cyrus, Rihanna, Rosalía, xx, xx y xx, quienes brillaron con sus looks.

Uno de los host, Lewis Hamilton, deslumbró en la alfombra con un traje de Louis Vuitton. Lució un traje de corte impecable en tono blanco marfil o crema, compuesto por un saco cruzado con solapas satinadas y un pantalón con detalles ornamentales laterales en bordado colgante, que le añade un toque barroco.

Además, agregó boina blanca y broche de joyeria en la solapa del saco con perlas, piedras rojas y doradas, y motivos florales o insectos, aportando sofisticación y riqueza visual. Para finalizar, se mostró con zapatos negros de charol que contrastaron con el conjunto blanco, aportando elegancia y brillo.

La actriz Sidney Sweeney brilló en un elegante vestido negro de silueta ajustada, de Custom Miu Miu, completamente cubierto de lentejuelas brillantes que acentuaron su figura. El diseño presentó un escote tipo “keyhole” adornado con un gran broche dorado en forma de flor, añadiendo un toque dramático y sofisticado.

Las mangas cortas con flecos aportaban movimiento y textura al look, mientras que su peinado recogido con baby hairs perfectamente colocados sobre la frente reforzaba una estética glamorosa y retro. El conjunto se completó con joyería discreta pero refinada, en perfecta armonía con el vestido.

Coco Jones deslumbró con un conjunto de inspiración barroca compuesto por un traje bordado en tonos marfil con pedrería, perlas y aplicaciones florales en relieve. El diseño incluye un saco largo con cola dramática y pantalones a juego, ambos completamente trabajados con detalles de lujo. Complementó el look con un impactante collar de diamantes y piedras azules, y una larguísima trenza que aportó un aire majestuoso. Su peinado, recogido y pulido, incorporó un delicado “baby hair” en la frente, estilizado en una forma ondulada que acentuó su elegancia y sofisticación.

Teyana Taylor impactó con un look dramático y majestuoso en tonos borgoña y vino tinto, de Marc Jacobs y Ruth E. Carter, compuesto por un traje de rayas verticales con chaleco y pantalones sastre, acompañado por un abrigo-capa estructurado con hombreras marcadas y aplicaciones florales. Llevó una durag satinada a juego, guantes de cuero, un sombrero decorado con una pluma, y joyería maximalista que acentuaba el aire de opulencia teatral. El estilismo mezcla inspiración dandy, toques victorianos y una impronta de poder y sofisticación absolutamente contundente.

Pharrell Williams optó por una elegancia sobria con un giro moderno de la mano de Louis Vuitton, luciendo una chaqueta blanca hecha de perlas, con doble botonadura en textura tipo boucle, combinado con una corbata negra clásica y pantalones negros de corte acampanado. Completó el look con zapatos negros, gafas de sol oscuras y su estilo inconfundible, aportando un aire relajado pero pulido que equilibra lo clásico con un guiño contemporáneo.

Pamela Anderson sorprendió con un look elegante y contenido, luciendo un vestido largo de manga larga completamente cubierto de lentejuelas plateadas con destellos multicolores, que le aportaron brillo y textura sin caer en excesos. El diseño entallado en la parte superior y con volumen en la falda evocó una silueta clásica y estructurada, mientras que su maquillaje mínimo y el peinado natural con flequillo le dieron un aire fresco y sofisticado, alejado de sus apariciones más sexys del pasado.

Joey King apostó por un look audaz y maximalista con un traje sastre verde bordado con piedras brillantes, sumando textura y dramatismo. Lo combinó con una camisa de cuadros en blanco y negro y una voluminosa jabot marrón con estampado dorado, logrando un mix de estampas y estilos que desafía las normas clásicas del vestir formal. Su melena suelta con ondas marcadas y maquillaje intenso complementaron este estilismo teatral y lleno de personalidad.

Zendaya deslumbró con un impecable traje sastre blanco de inspiración masculina, de Louis Vuitton, compuesto por pantalón acampanado, chaleco y saco entallado, complementado con una corbata a tono y un gran sombrero de ala ancha que aportó dramatismo y sofisticación. El look, elegante y andrógino, resaltó su figura y su actitud segura, reafirmando su lugar como ícono de estilo en la alfombra roja.

