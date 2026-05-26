Nicole Neumann reveló el preocupante momento que vivió por la salud de Cruz en Miami y pidió empatía

Nicole Neumann vivió un momento particular en Estados Unidos que la impulsó a compartir una reflexión sobre la necesidad de mirar más allá de lo superficial. Mientras disfrutaba del viaje familiar que realizó a Miami por el cumpleaños de 15 de una de sus hijas, la modelo contó sobre una situación en relación a salud la su hijo menor, Cruz Urcera, que derivó en un preocupante momento y la llevó a pedir empatía entre sus seguidores.

En sus vacaciones en Miami, Nicole Neumann vivió un preocupante momento por la salud de su hijo Cruz

Estados Unidos fue el destino eleigo por Allegra Cubero para realizar el viaje familiar que su mamá, Nicole Neumann, le prometió como regalo por su cumpleaños número 15. Finalmente, todo el clan se sumergió a la aventura de disfrutar los parques de Disney y luego disfutar de las playas de Miami. Medinate las redes sociales, la modelo compartió los felices momentos y no fue hasta su regreso a la Argentina que reveló que no todo fue alegría.

A modo de descargo, como suele hacer, Nicole grabó un video para contar una eriencia negativa que atravesó y que la llevó a la reflexión, a partir de un comentario que escuchó cuando paseaba junto a su familia por un shopping estadounidense.

Nicole Neumann y Cruz Urcera

Nicole Neumann reveló que mientras paseaba por un centro comercial con su familia, comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal. Al mismo tiempo, su hijo Cruz empezó a vomitar y a quejarse de dolor de panza . “Imaginate, estando en un país que no es el tuyo, yo entro en pánico y entonces estaba lidiando con mi dolor de panza y además tratando de comunicarme con los dos pediatras de contacto que tengo siempre en Miami para llevar al gordo”, relató.

Mientras transitaba ese momento de tensión, Nicole Neumann pasó por al lado de una familia en el shopping , que evidentemente la reconoció, y escuchó un comentario que la afectó: “Me los cruzo y escucho: ‘Ay, pero con esa cara de ort…’. Qué loco el prejuicio, ¿no? El prejuicio, se creerán superiores por tirar un prejuicio así sin saber qué le está pasando al otro”. La modelo explicó que ese tipo de actitudes la hicieron reflexionar sobre la falta de empatía. “Por más que uno tenga un nombre conocido, uno es un ser humano y le pasan cosas”, señaló.

Nicole Neumann, Cruz y Manu Urcera

Por otro lado reveló que la situación siguió siendo preocupante durante la noche porque los médicos no respondían de inmediato. En ese contexto, los sentimientos afloraban en ella, al estar preocupada y enfrentando la incertidumbre de estar lejos de su país y con un niño pequeño atravesando un malestar.

Con gran malestar por lo vivido en Miami, la conductora aprovechó el relato para transmitir un mensaje claro: “Hola, digo, antes de juzgar, piensen que al otro le pasan cosas también; de eso se trata la empatía y el amor”. Además, subrayó que muchas veces las personas esperan que las figuras estén siempre sonrientes, pero la realidad es diferente. “Cuántas fotos hay de celebrities del mundo que están cruzando la calle o tomando un café y están con cara de nada, de póker, con la cara que va uno por la vida. Uno no va constantemente sonriendo”, expresó.

Además, en sus videos sumó: “Es como esas ganas de decir algo malo del otro, no sé, loquísimo. Así que nada, me quedé pensando en eso, en cuánta falta de empatía, cuántas ganas de juzgar. Nada, gente, más amor, menos prejuicio y más dejar vivir en paz”. Las historias que publicó en sus redes sociales Nicole Neumann dejaron entrever como el inesperado comentario que recibió la llevó a invitar a reflexionar sobre cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo detrás de una “cara seria” puede haber una situación difícil, que luego se resolvió.

Nicole Neumann

Nicole Neumann atravesó una experiencia en Miami que la llevó a reflexionar sobre la importancia de la empatía en la vida cotidiana. Durante el viaje familiar, una situación vinculada a la salud de Cruz, su hijo más chico, y un comentario inesperado la hicieron pensar en cómo muchas veces las apariencias no reflejan lo que realmente sucede. Con su experiencia, invitó a reflexionar y a dejar de lado los prejuicios para poder comprender al otro.

VDV