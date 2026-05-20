Nicole Neumann disfrutó del calor y anticipó la próxima tendencia con su look

Mientras disfruta de unos días de descanso con su familia en un lugar paradisíaco, Nicole Neumann adelantó cuál es la prenda que marcará tendencia el próximo verano. Fiel a su estilo sexy y moderno, la top model apostó por un diseño innovador que se robó todas las miradas en redes sociales.

Nicole Neumann deslumbró con la bikini cut out que será furor

Nicole Neumann volvió a convertirse en referente fashionista desde sus vacaciones en Estados Unidos junto a sus hijos y su esposo, Manu Urcera. Mientras disfruta de unos días de relax y altas temperaturas, la modelo compartió un posteo en redes sociales que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El foco fue el look de playa que eligió para su descanso frente al mar. Se trata de una apuesta sensual, moderna y alineada con las tendencias que prometen dominar el verano. "Unos días de relax y familia", escribió junto a un emoji de corazón color verde. En la postal, Nicole Neumann posa apoyada sobre una palmera en medio de un entorno tropical.

Nicole Neumann

Su outfit se encuentra protagonizado por una bikini en tono verde oliva que se llevó todos los halagos y dejó en evidencia cuál será el diseño estrella de la próxima temporada. Tal como se puede ver en las fotos, el traje de baño se destacó especialmente por su moldería audaz y su estética minimalista con inspiración glam.

La parte superior presentó un corpiño triangular clásico, aunque reversionado con múltiples tiras finas y arandelas metálicas que aportaron un efecto cut out sobre el escote. Este tipo de bikinis se posiciona como una de las tendencias más fuertes en los días calurosos. Esto se debe a su capacidad de estilizar la figura y transformar un diseño básico en una pieza sofisticada y sensual.

Nicole Neumann

La bombacha siguió la misma línea estética: de tiro cavado y con finísimas tiras laterales que se unían mediante detalles metálicos, otro recurso que pisa fuerte en las colecciones beachwear internacionales. Este tipo de siluetas minimalistas y ultra cavadas remiten a la moda dosmilera que continúa dominando las pasarelas y el street style.

Los accesorios claves que completaron el look veraniego de Nicole Neumann

Nicole Neumann completó su outfit veraniego con un pantalón tejido de red en color marrón chocolate, una prenda liviana y translúcida ideal para superponer sobre bikinis. El crochet y las texturas artesanales siguen consolidándose como aliados indispensables del verano, especialmente en versiones relajadas y oversize que aportan un aire boho chic.

Además, sumó accesorios que elevaron aún más la apuesta fashionista: lució un bucket hat blanco firmado por Isabel Marant, gafas de sol XL y joyería minimalista. Por otro lado, el beauty look acompañó la vibra natural del estilismo: cabello suelto y maquillaje natural.

Nicole Neumann

Cabe destacar que la elección cromática de su bikini también fue protagonista. El verde oliva aparece como uno de los tonos favoritos para el verano 2026 gracias a su versatilidad y sofisticación. Alejado de los colores neón o estampados estridentes, este tipo de paleta neutra y terrosa conecta con la tendencia “quiet luxury” aplicada al universo beachwear.

De esta manera, Nicole Neumann disfrutó del calor y anticipó la próxima tendencia con su look: bikini reversionada con múltiples tiras finas y efecto cut out. Además, la empresaria se convirtió en la primera figura en apostar por este ítem fashionista que dominará la temporada estival y se llevó todos los halagos.