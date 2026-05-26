En tonos grises y con animales, así es la habitación de Cruz, el hijo de Nicole Neumann

Nicole Neumann es una de las modelos que da su vida por su familia. Desde el nacimiento de Cruz, su hijo con Manu Urcera, decidió mantenerse alejada de los medios de comunicación y las polémicas alrededor de ella, para enfocarse en darle la mejor infancia y crianza a su pequeño. Es así como prepara su casa para que encuentre un lugar de juego y aprendizaje, al mismo tiempo que mantiene su estilo de vida sustentable y conectado con la naturaleza.

Los expertos en diseño de interiores esperaban hecharle un vistazo a la habitación de Cruz Urcera, dada la importancia que tiene entre los seguidores de la modelo y su curiosidad notoria por los animales. Es así, con casi dos años de edad, Nicole Neumann decidió que era momento de hacer una renovación sobre el espacio de su pequeño. En tonos grises y con animales por doquier, la habitación de Cruz se vuelve un perfecto lugar de juego y descanso, con incentivos para hacer crecer su personalidad.

Nicole Neumann, Cruz y Manu Urcera

Lejos de su habitación, los divertidos viajes de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann, con su familia

Los seguidores de Nicole Neumann notan que ella es una fanática de los viajes, llevando a toda su familia a recorrer nuevos lugares alrededor del mundo. Es así como Cruz Urcera, el bebé de la modelo con su esposo Manu Urcera, también sacó esa personalidad curiosa que tiene su mamá. En los posteos que comparten en Instagram, el pequeño se roba la atención de los usuarios, debido a las extensas caminatas que hace con los otros integrantes para descubrir nuevos lugares de juegos.

Es así como el mundo entero se vuelve su patio seguro, viajando desde los histórico países europeos, como Dinamarca o Suecia, pasando por la diversión y modernidad de Estados Unidos, y los parques de Disney, hasta llegar al sur de la Argentina y las playas de Uruguay. Sin embargo, Nicole Neumann creó un espacio donde el pequeño Cruz pueda guardar sus recuerdos favoritos y aprender en la tranquilidad de su hogar. En Buenos Aires, y rodeado de sus fascinaciones, la habitación del niño se volvió una de las más aplaudidas por los expertos en diseño de interiores y por las mamás que siguen a la modelo.

Los divertidos viajes de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann, con su familia

Así es la lujosa y minimalista habitación de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

La habitación se Cruz Urcera, diseñada por Nicole Neumann, busca adaptarse al crecimiento del pequeño e incentivar su curiosidad por el aprendizaje de la naturaleza que lo rodea. Es por eso que, tras haberse despedido de su cunita de bebé, el espacio personal del pequeño se volvió una lujosa y minimalista habitación. La misma se diferencia de la de otras celebridades por su apuesta a las tonalidades grises, lejos de la tendencia nórdica, y acercándose a un estilo Montessori. Éste se destaca por la búsqueda de autonomía e independencia de su hijo, encontrando este aprendizaje en los diversos juegos.

Para eso, cambió la cuna por una cama con protección, manteniendo los peluches de animales de Cruz, siendo él un fanático de la naturaleza. Además, y para más diversión, agregó un pelotero para seguir incentivando su curiosidad y diversión, y un ventanal mediano para iluminar el espacio con luz natural. Si bien su habitación se vuelve un espacio seguro, con los muebles y juguetes necesario para su diversión en solitario, el hijo de Nicole Neumann encuentra un "patio de juegos" en toda la mansión que comparte con su familia.

La habitación de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

Entre su casa y el exterior: el "patio de juegos" de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

Cruz Urcera es de los bebés de las celebridades más curioso, y más querido por las redes sociales. A pesar de mantener su rostro oculto, Nicole Neumann no duda en compartir todos los detalles del crecimiento de su hijo, al igual que los incentivos que él tiene. Además de los viajes al exterior y su habitación preparada para el juego y el descanso, el pequeño prefiere explorar el mundo exterior, y por eso transforma a la mansión de sus padres en todo su espacio de aventuras.

En diversas postales que comparte la modelo, Cruz se encuentra jugando y leyendo en el living de su casa. Por eso, Neumann apostó por el minimalismo que le permite tener el espacio para jugar y correr, como también el equilibrio visual que le brinda un ambiente relajado. Sin embargo, el patio de la mansión o la casa del campo se vuelven sus espacios favoritos, ya que ahí aprende del estilo de vida de su mamá, del cuidado de los animales y de disfrutar del aire libre, lejos de la vorágine de las ciudades y los medios de comunicación.

Entre su casa y el exterior: el "patio de juegos" de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

Sin embargo, su lugar seguro es la habitación que le preparó Nicole Neumann, con todos sus objetos favoritos, juguetes de incentivo y cama preparada para protegerlo y enseñarle de la independencia. Cruz Urcera tiene su pieza individual, con tonalidades grises y animales, donde se refugia tras largas jornadas de diversión al aire libre o en los distintos viajes. Los expertos en diseño de interiores destacaron este lugar como uno ideal para los hijos de celebridades, y marcó la originalidad al alejarlo del estilo nórdico y sobrio.

A.E