Nicole Neumann se reunió con sus hijas en Punta Del Este, pero una de ellas decidió quedarse con el padre, Fabián Cubero

Nicole Neumann fue sorprendida hace unas semanas cuando su novio, Manu Urcera, le propuso matrimonio. La modelo se mostró muy feliz en redes y contó que, aunque sus hijas no estaban físicamente allí con ella, habían estado presentes por videollamada al momento de la propuesta.

Días después, y tras muchas semanas sin verse, las hijas de Fabián Cubero y Nicole – Allegra y Sienna - emprendieron viaje hacia Punta Del Este para ver a su mamá y pensar junto a ella el casamiento mientras disfrutan de la playa y el verano.

Sin embargo, las vacaciones no serán con la familia completa ya que la mayor de sus hijas, Indiana, no fue a visitarla. En las fotos que compartió Neumann en su Instagram se nota su ausencia y, si bien se desconoce la razón oficial, parece ser que Indiana decidió quedarse en Mar Del Plata con su papá, su pareja, Mica Viciconte, y su hermano pequeño Luca.

La foto que compartió Nicole, en la que se nota la ausencia de Indiana.

Si bien se desconoce la razón oficial por la cual Indiana no quiere pasar las vacaciones con la madre, no es la primera vez que decide quedarse con Fabián y su nueva familia. En Navidad, la mayor de las Cubero decidió no ir a pasar las fiestas con su mamá y su novio en Río Negro y, en cambio, pasarlas con su padre y Viciconte en su casa en Escobar. En otras ocasiones, Indiana también eligió no irse de vacaciones con Neumann y sus hermanas a Europa, y quedarse con Fabián en Buenos Aires. A su vez, en otros momentos compartidos por Neumann, la ausencia de su hija mayor también es notable, como por ejemplo en una carrera de su novio Manu Urcera, donde solo estuvieron Sienna y Allegra apoyándolo.

Fabián compartió fotos con Indiana en Mar Del Plata.

El cumpleaños de Allegra Cubero en Mar Del Plata

Es evidente la buena onda que hay entre Mica Viciconte y las hijas de su pareja, Fabián Cubero. Las chicas disfrutan momentos juntas, vacaciones, e incluso se llevan perfectamente con la familia de Viciconte.

Durante sus vacaciones en Mar Del Plata, lugar de donde es oriunda la ex Combate, Allegra Cubero cumplió años. Resulta ser que su fecha de cumpleaños coincidía con la de la madre de Mica y no dudaron en hacer una fiesta conjunta. La familia de Fabián y la de Mica se unieron para celebrar a ambas mujeres y disfrutar de un día en familia. “Que lindo verte feliz Allegra Cubero. Cumple por duplicado con Marcela Perriere 06/01/23. Familia y amigos”, escribió el exfutbolista en su Instagram, acompañado de un álbum de fotos de ese día.