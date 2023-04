Nicole Neumann tuvo su primera prueba de vestido para su casamiento con Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera próximamente darán el sí en una de las celebraciones más esperadas del año. La modelo suele compartir en sus redes todos los detalles de los preparativos y recientemente se realizó la primera prueba de vestido, luciendo un impresionante diseño de Laurencio Adot.

Laura Ubfal fue la encargada de revelar en su momento el lugar y fecha del festejo que unirá para siempre a Nicole Neumann y el automovilista. Según la periodista, se llevará a cabo el 8 de diciembre en Bariloche, dado que la familia de Urcera reside allí, gracias a sus negocios petroleros.

Nicole Neumann.

Si bien faltan aún unos meses para el gran día, Nicole Neumann no quiere dejar ningún detalle al azar y por eso ya está pensando en el vestido que usará, así como también el de las damas de honor. La modelo visitó el atelier de Laurencio Adot y mostró los diseños que podría llegar a lucir el 8 de diciembre.

En los videos que compartió en su Instagram, se la vio a Nicole Neumann y sus amigas que serán damas de honor vistiendo distintos vestidos blancos. Esto generó muchas sospechas ya que no se pudo determinar con certeza si se trata del modelo que utilizarán en el día de la boda, o si simplemente es una base sobre la que el diseñador trabajará.

Para finalizar con el exitoso día, la futura esposa de Manu Urcera celebró con sus seres queridos este gran avance con los preparativos y posaron muy felices junto al famoso diseñador argentino – e íntimo amigo de Nicole Neumann – para recordar este encuentro, que verá sus frutos el 8 de diciembre cuando todos estén presentes en el casamiento vistiendo impresionantes creaciones.

Nicole Neuman tuvo su primera prueba de vestido.

Pampita confesó que le gustaría asistir a la boda de Nicole Neumann

Pampita se incorporó recientemente al programa de Guido Kaczka, Los 8 Escalones, donde Nicole Neumann actúa de jurado. Las modelos tienen una larga historia de peleas y conflictos, pero parece ser que el coprotagonismo en la pantalla de El Trece las unió.

Pampita y Nicole Neumann.

Durante una nota con Intrusos, Pampita habló sobre su relación con Nicole Neumann y explicó cómo se encuentran actualmente: “Somos gente inteligente, profesional y adulta. Podemos convivir en cualquier trabajo perfectamente”. La modelo no se guardó nada y también reveló si iría a la boda entre la modelo y el automovilista Manu Urcera. “No me invitó, pero si lo hace voy”, lanzó.

H.O