Nicole Neumann lució un vestido con transparencias que dejó a todos boquiabiertos

Nicole Neumann es una de las modelos argentinas más talentosas del país. Con su participación en Los 8 Escalones del Millón, todos los días vemos un look nuevo y canchero que ella viste a la perfección.

Neumann se encuentra en medio de los escándalos con su ex marido, Fabián Cubero, y los conflictos de madre e hija con Indiana, su hija mayor con el futbolista. Sin embargo, con la cabeza metida en su boda con Manu Urcera a fin de año, Nicole comparte los distintos outfits para inspirar a sus seguidores.

El vestido con transparencias de Nicole Neumann

Ya quedó claro que la modelo es fanática de los vestidos y que no le teme a probar cualquier estilo. En esta ocasión, Nicole compartió con sus seguidores su último outfit y expresó "¿Qué les parece este look?". Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios que no solo elogiaron la prenda, sino que también su figura.

Nicole utilizó un vestido de transparencias color nude, decorado con lentejuelas bordadas por toda la prenda, y lo combinó con un body color negro por debajo para generar contraste. El escote en V del body qudó cubierto por el vestido, pero se pudo nota la clara diferencia entre ambas prendas.

El vestido con transparencias de Nicole Neumann

La modelo hizo un juego de colores con el negro y el nude para continuar con los colores de su vestimenta. En sus orejas se pueden ver unos pendientes color negro que eran una tendencia hace varios años atrás. Se trata de los aros de volados con hilos que forman un plumero al final del accesorio.

Nicole Neumann con su outfit transparente

A su vez, la rubia decidió dejar su pelo suelto y finalizar el look con unas botas negras de gamuza y caña alta que usó en ocasiones anteriores. Nicole Neumann sigue marcando la tendencia de la moda y ya está ultimando los detalles del vestido que usará en su boda.