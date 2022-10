Nicole Neumann y Manu Urcera comentaron por qué eligen dormir en camas separadas 

Nicole Neumann y Manu Urcera se encuentran viajando por Italia, y mientras disfrutan de unos días recorrieron distintas partes de la región italiana de la Toscana. Desde el viejo continente, donde transcurre buena parte de su romance, la modelo y el piloto de Turismo Carretera sorprendieron a sus seguidores de redes sociales al compartir detalles de su intimidad.

Nicole Neumann y Manu Urcera explicaron por qué eligen dormir en camas separadas

Neumann y Urcera están aprovechando al máximo sus días en el país europeo y visitaron distintas atracciones. La modelo compartió imágenes en sus redes sociales visitando el circuito de Mugello, el autódromo internacional ubicado en la provincia de Florencia. “Última carrera y visitando el pueblo viccino de Scarperia” escribió la rubia en su publicación.

Cuando regresaron al hotel donde se están hospedando, Nicole y Manu sorprendieron a sus seguidores al compartir la habitación. A través de un video la pareja contó por qué eligen dormir en camas separadas.

“Gordi, ¿por qué dos camas?” se la escucha decir a Nicole Neumann, mientras que su novio le responde “Las pedí así a propósito, para poder levantarme a la mañana temprano e irme a entrenar”. “No vale pasarse de cama a la noche, te aviso. Cada uno respeta su cama” se la escucha decir a la modelo entre risas.

Los 8 escalones del millón: Nicole Neumann le tiró un palito a Fabián Cubero en pleno programa:

Nicole Neumann aprovechó la charla con un participante de Los 8 escalones del millón y tiró un picante palito a Fabián Cubero.

La panelista del ciclo de El Trece estaba hablando con Ángel, uno de los finalistas del programa que conduce Guido Kaczka. "Me separé hace poco de mi tercer mujer pero me anotó otra, la madre de mis dos hijos. Tengo buena relación con mis exs. Soy mejor ex marido que actual pareja, me parece”, contó el participante sobre su llegada al ciclo.

En ese momento, Nikita aprovechó el momento y tiró una picante frase. "Quiero decir que es un gran don ser un ex, chicos. Escasean los buenos ex, es un don enorme”, disparó.

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se mantiene de manera distante y no existe ninguna señal de acercamiento. Hace poco, la modelo habló del vínculo actual en Intrusos.

"¿Cómo están las cosas con tu ex? ¿Están mejor, igual?", le preguntaron en el ciclo. "Te repito lo que siempre digo cuando me preguntan, no hablo más", respondió Nicole tajante.

Sin embargo, ante la insistencia del reportero quien le dijo que tal vez podía "haber un cambio", Nicole disparó irónica: "No, hay cosas que no cambian".

