De Nicole Neumann y Zuzu Codeau a Mery del Cerro y Luciana Geuna: las mejores fotos del primer día de la BAF Week
Celebrities, influencers y figuras de la televisión dijeron presente en La Rural para participar del evento de moda.
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La primera jornada de la BAF Weekreunió a varias figuras del mundo de la moda, el espectáculo y los medios, que acompañaron las primeras presentaciones de esta edición especial por los 25 años del evento. Entre las invitadas estuvieron Brenda Gandini, Paquita Romano, Online Mami, Milagros Schmoll y Dalia F Walker, quienes dijeron presente en el desfile de Lulú Martins.