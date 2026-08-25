La primera jornada de la BAF Week reunió a varias figuras del mundo de la moda, el espectáculo y los medios, que acompañaron las primeras presentaciones de esta edición especial por los 25 años del evento. Entre las invitadas estuvieron Brenda Gandini, Paquita Romano, Online Mami, Milagros Schmoll y Dalia F Walker, quienes dijeron presente en el desfile de Lulú Martins.

Más tarde, Kosiuko convocó a una gran cantidad de famosas y personalidades. Zaira Nara, Nicole Neumann, Mery del Cerro, Zuzu Coudeu, Luciana Geuna y Taína Gravier fueron algunas de las figuras que no quisieron perderse la presentación de la marca.

De Nicole Neumann y Zuzu Codeau a Mery del Cerro y Luciana Geuna: las mejores fotos del primer día de la BAF Week

Nicole Neumann y Zaira Nara disfrutaron del primer día de la BAF Week.

Zuzu Coudeu fue una de las invitadas de la primera jornada de la BAF Week.

Lola Latorre dijo presente en la primera jornada de la BAF Week.

Taína Gravier fue parte de la primera jornada del evento de moda.

Mery del Cerro dijo presente en esta edición especial por los 25 años de la BAF Week.

Luciana Geuna estuvo entre las famosas que asistieron a la primera jornada.

Federico Bonomi y Cinthya Kern cerraron el desfile de Kosiuko en la BAF Week.

India Ortega disfrutó de la primera jornada de la BAF Week junto a otras celebridades.

Chloé Bello se sumó a las figuras que estuvieron presentes en la BAF Week.

Lizardo Ponce posó para las cámaras durante la primera jornada del evento de moda.

Delfi Ferro asistió a uno de los primeros desfiles de la BAF Week.

Anto Podesta y Lola Abraldes compartieron la primera jornada de la BAF Week.

Catherina Fulop, Fabián Paz y Claudia Fontán, juntos en la BAF Week.

Brenda Gandini fue una de las figuras que acompañó el comienzo del evento.

Maki Giménez y Agus Cabaleiro dijeron presente en la primera jornada de la BAF Week.

Milagros Schmoll se mostró sonriente durante su paso por la BAF Week.

Fotos: Bang Comunicación