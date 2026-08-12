Juliana Awada estrenó su nuevo market y Mery del Cerro celebró: todo lo que pasó en CARAS

En una semana marcada por presentaciones, festejos y encuentros especiales, distintas figuras del espectáculo y la moda fueron protagonistas de celebraciones que reunieron a amigos, artistas y referentes de la escena local. Juliana Awada, Agustín Rada, María del Cerro y Olga Garaventa compartieron momentos destacados de sus respectivas actividades.

Juliana Awada y su nuevo market: Carola del Bianco la acompañó en Beccar

Concebido como una nueva unidad de negocio dentro del universo de la marca, el Awada Market, que Juliana Awada inauguró en Beccar, reúne una curaduría de objetos de distintas categorías, como cerámica, textiles, accesorios y fragancias inspiradas en la vida silvestre.

Juliana Awada abrió las puertas de Awada Market

La primera colección está dedicada al jardín y a los espacios exteriores, e incluye sets de herramientas de jardinería, regaderas, porta flores, delantales de gabardina, botas de lluvia, mantas de invierno y bolsos diseñados para esos momentos de conexión con la naturaleza.

La bellísima Carola del Bianco, vecina de la zona, la acompañó en la presentación.

Agustín Rada y María del Cerro en los festejos de “Charlie y la Fábrica de Chocolate”

Con 93 funciones realizadas durante dos meses en el Gran Rex y unos 140.000 espectadores, “Charlie y la Fábrica de Chocolate” celebró el fin de la exitosa temporada con una fiesta en el Victor Audio Bar de Palermo Soho.

El elenco de "Charlie y la fábrica de chocolates" celebró el éxito de las vacaciones de invierno

Por supuesto, los protagonistas absolutos del festejo fueron Agustín Rada Aristaran y María del Cerro.

“Una noche diferente y especial, me voy feliz”: Olga Garaventa presenció “Sandro Así”, de Ariel Ardit

El cantante Daniel Ardit volvió a presentar su disco “Sandro Así” con los grandes clásicos del ‘Gitano’.

Olga Garaventa y Ariel Ardit

“Fue una noche muy emocionante, diferente, me voy muy feliz. El espectáculo fue hermoso”, dijo la viuda del astro, Olga Garaventa, tras la función en el Torquato Tasso, que se repetirá este sábado 15.