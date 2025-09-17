En medio de su internación, Luciana Geuna mostró el emotivo regalo de su hija

Luciana Geuna confirmó que se encuentra internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y preocupó a sus seguidores. La periodista compartió una serie de fotos en las que se la puede ver acostada en la cama de la habitación y aseguró: "Estoy saliendo de un susto grande".

En medio de la conmoción que generó su estado de salud, la conductora de TN reveló el emotivo regalo de su hija Jacinta. Según las imágenes, la nena de 9 años le encomendó las diez tareas que debe cumplir mientras se encuentra hospitalizada.

Luciana Geuna

El emotivo mensaje de los hijos de Luciana Geuna tras su internación

A través de su cuenta de Instagram, Luciana Geuna confirmó que se encuentra internada tras atravesar un delicado cuadro de salud. La periodista aprovechó la publicación para agradecerle a los médicos, amigos y familiares por acompañarla en este difícil momento.

En el posteo, la conductora de TN mostró la carta que le hicieron sus hijos en medio de su hospitalización. "Como no estás... Tengo algo que decirte: te doy 10 cosas para hacer (Algunas ya las hiciste ¡Tiene un bonus!)", comienza el mensaje de "Chaha", su pequeña de 9 años.

A medida que la periodista pasaba cada página de la carta, la nena tenía diferentes pedidos. En primer lugar decía: "Siempre tenés algo para hacer en el celu: mensajes, audios, investigar. ¡Muchas cosas! ¡Aprovecha eso para pasar el tiempo". Luego, mencionó: "¡Ver las noticias! Siempre decís 'no me usen las teles' porque tenés que ver noticias. Aprovecha".

Entre otros puntos, la pequeña resaltó que durante su internación tenía que meditar porque "hay que aflojar" y hablar con el chat de la familia ya que "siempre hay alguien en línea". De esta manera, Luciana Geuna mostró cómo su familia la acompaña en el día a día de su recuparación.

Qué le pasó a Luciana Geuna

Luciana Geuna está internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Si bien todavía no confirmó cuál fue el diagnóstico que recibió, la periodista dijo: "Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo".

Luciana Geuna y su hija Jacinta

Tras agradecerle a los médicos, amigos y colegas, la conductora le dejó un mensaje especial a su marido, Martín Guglielmone. "Me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida", expresó en el posteo.

Con un mensaje de optimismo, Luciana Geuna remarcó que su recuperación será gradual: “Ahora es todo poco a poco y para adelante. El cuerpo tiene sus razones, de Therese Bertherat, es uno de mis libros favoritos”, escribió, dejando en claro que atraviesa este proceso con calma y rodeada del afecto de sus seres queridos.