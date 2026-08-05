Zuzu Coudeu y sus looks a pura tendencia desde Río de Janeiro

Con genes que la vinculan ineludiblemente con el mundo de la moda, ya que es hija de la ex modelo y dueña de la marca Rapsodia, Sol Acuña, Zuzu Coudeu (22) dejó de lado por un tiempo sus ilusiones de ser actriz para convertirse en una de las influencers más referenciales de la esfera fashionista.

Los looks de Zuzu Coudeu en Río de Janeiro

Casi sin darse cuenta, sus posteos y sus enfoques comunicativos la posicionaron para ser elegida por las marcas en acciones de marketing dentro de la Argentina o del exterior, como cuando una importante cerveza la llevó con su movida a Roland Garros.

Zuzu Coudeu deslumbró en Río de Janeiro

Integrada como modelo a la agencia Lo Management, Zuzu se tomó unos días en plan turismo para recorrer la icónica Río de Janeiro junto con su prima, Mar Tanoira.

“Me escapé”, escribió en su Instagram junto a una bandera de Brasil y un carrete de fotos en las que se la ve muy sensual en traje de baño por las playas más emblemáticas de la Cidade Maravilhosa. Las fotos no pasaron inadvertidas, y además de cosechar likes dispararon comentarios unánimes de admiración: “Hermosa”, “Diosa”, “Divina” y “Reina” fueron los adjetivos más usados por sus fans para declararle su favoritismo.

El look colorido de Zuzu Coudeu en Brasil

Ya separada hace meses del polista Santiago Llavallol (25), quien al poco tiempo se convirtió en el novio de la hija de Juliana Awada, Valentina Barbier (23), la soltería de Zuzu despierta la ilusión de su troupe de seguidores. Ella se toma su tiempo y analiza el presente con tranquilidad, con escapadas como esta a Río que le tonifican el alma y las emociones.